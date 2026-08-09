В субботу спасатели помогли двум людям, заблудившимся в лесах в разных регионах Латвии, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Первый вызов поступил около 17:00 из Энгурской волости Тукумского края. Еще одного заблудившегося пришлось искать практически в полночь в Вабольской волости Аугшдаугавского края в Латгалии.

Спасатели обследовали лес на квадроциклах, а также подавали звуковые сигналы при помощи пожарных автомобилей. В обоих случаях людей удалось найти.

VUGD напоминает, что перед походом за грибами или ягодами следует сообщить близким, куда именно вы собираетесь и когда планируете вернуться. С собой необходимо взять полностью заряженный мобильный телефон.

Если вы поняли, что заблудились, спасатели рекомендуют сохранять спокойствие и не пытаться бесцельно ходить по лесу. Следует позвонить по номеру 112 и как можно точнее описать свое местонахождение или заметные ориентиры поблизости.