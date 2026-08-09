«Снимаю квартиру уже несколько лет. До недавнего времени платил 180 евро плюс коммунальные, на эту же сумму был составлен договор. Недавно хозяйка повысила цену до 200 евро, на вопрос о причине ответила так: «Все дорожает».

И вот сейчас живу и боюсь: а вдруг завтра она явится и снова повысит цену? А я одинокий пенсионер, меня не столько сумма, сколько сама мысль, что придется переезжать, повергает в ужас.

Хотелось бы знать, регулируется ли вопрос, как владелец квартиры может повышать сумму арендной платы, какими-то нормативными актами? Должен ли владелец квартиры, повышая сумму аренды, как-то обосновывать — почему он это делает и почему именно настолько? Или это находится исключительно в компетенции владельца квартиры — какую сумму «зарядил», столько арендатор и должен платить? Читатель bb.lv»

Отвечает магистр юридических наук Екатерина Жуковская:

– Согласно статье 10. ч.3 Закона об аренде жилых помещений (Dzīvojamo telpu īres likums), цена аренды может подниматься в течении действия договора только в том случае, если такая возможность оговорена в договоре и в том порядке, как это оговорено в договоре.

Иными словами, если договор, например, заключен на один год, то в течение этого года цена не может меняться, если в договоре не оговорено что-то другое.

Однако по прошествии года условия прежнего договора уже не действуют — соответственно, хозяину и арендатору следует договариваться снова. И в новом договоре владелец действительно имеет право изменить условия, в том числе назначить другую арендную плату, оговорить более частную периодичность ее пересмотра и так далее.