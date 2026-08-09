Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В заложниках у арендатора: как ограничить жадность хозяина квартиры в Риге 1 1201

Наша Латвия
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: аренда

аренда

«Снимаю квартиру уже несколько лет. До недавнего времени платил 180 евро плюс коммунальные, на эту же сумму был составлен договор. Недавно хозяйка повысила цену до 200 евро, на вопрос о причине ответила так: «Все дорожает».

И вот сейчас живу и боюсь: а вдруг завтра она явится и снова повысит цену? А я одинокий пенсионер, меня не столько сумма, сколько сама мысль, что придется переезжать, повергает в ужас.

Хотелось бы знать, регулируется ли вопрос, как владелец квартиры может повышать сумму арендной платы, какими-то нормативными актами? Должен ли владелец квартиры, повышая сумму аренды, как-то обосновывать — почему он это делает и почему именно настолько? Или это находится исключительно в компетенции владельца квартиры — какую сумму «зарядил», столько арендатор и должен платить? Читатель bb.lv»

Отвечает магистр юридических наук Екатерина Жуковская:

– Согласно статье 10. ч.3 Закона об аренде жилых помещений (Dzīvojamo telpu īres likums), цена аренды может подниматься в течении действия договора только в том случае, если такая возможность оговорена в договоре и в том порядке, как это оговорено в договоре.

Иными словами, если договор, например, заключен на один год, то в течение этого года цена не может меняться, если в договоре не оговорено что-то другое.

Однако по прошествии года условия прежнего договора уже не действуют — соответственно, хозяину и арендатору следует договариваться снова. И в новом договоре владелец действительно имеет право изменить условия, в том числе назначить другую арендную плату, оговорить более частную периодичность ее пересмотра и так далее.

×
Читайте нас также:
#спрашиваете — отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
1
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Квартира
Изображение к статье: Международные финансовые структуры заботятся, чтобы на пособия инвалидам уходило меньше денюжек. Эксклюзив!
Изображение к статье: Служба в храме
Изображение к статье: Класс Вавере

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Заблудившийся грибник.
Наша Латвия
Изображение к статье: Изданные в РФ книги Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Польский путешественник Яцек Палубицкий.
Lifenews
Изображение к статье: Джорджина и Криштиану
В мире
Изображение к статье: Эдвард Ратниекс
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Volkswagen ночью
ЧП и криминал
Изображение к статье: Заблудившийся грибник.
Наша Латвия
Изображение к статье: Изданные в РФ книги Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Польский путешественник Яцек Палубицкий.
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео