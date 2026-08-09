В Латвии вступил в силу приговор по уголовному делу о смерти молодой женщины и ее новорожденного ребенка во время домашних родов. Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство, поэтому решение Земгальского окружного суда, оставившего в силе приговор первой инстанции, стало окончательным.

По делу проходили несколько членов «Первой евангельской общины Иисуса» — муж и отец умершей женщины, а также жена духовного лидера общины. По версии обвинения, они занимались неразрешенной лечебной деятельностью, в результате чего во время домашних родов погибли мать и ребенок.

Суд первой инстанции признал обвиняемых виновными и назначил наказания в виде двух лет и десяти месяцев, а также двух лет и семи месяцев лишения свободы. Поскольку дело рассматривалось в закрытом заседании, суд не сообщил, кому именно из обвиняемых назначен каждый из сроков.

Как установило следствие, обвиняемые договорились организовать и принимать роды, хотя знали, что не имеют необходимого медицинского образования и оборудования для оказания помощи в случае осложнений.

Трагедия произошла 14 мая 2019 года. Как ранее сообщала Latvijas Avīze, роды начались у 21-летней женщины. Ее 25-летний муж Ренарс, 51-летний отец Валдис Симсонс и 40-летняя жена духовного лидера религиозной общины Солвита Давида решили принять роды самостоятельно, несмотря на отсутствие медицинского образования.

Ребенок родился задохнувшимся. Мать впоследствии умерла от эклампсии — тяжелого осложнения беременности. По данным обвинения, во время родов мужчины держали женщине ноги, ей клали в рот ложку, а на следующий день ограничились тем, что дали ей воды.

Троим фигурантам предъявили обвинения в незаконной лечебной деятельности и оставлении без помощи. Максимальное наказание по соответствующим статьям Уголовного закона составляет до восьми лет лишения свободы.

Обвиняемая женщина вину не признала. Мужчины признали ее частично: они не отрицали, что присутствовали при родах и совершали определенные действия, однако не согласились с тем, что занимались незаконной лечебной деятельностью.

Ранее «Первая евангельская община Иисуса» была официально зарегистрирована в Латвии. Впоследствии суд удовлетворил требование о прекращении деятельности организации, а Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство, в результате чего решение о ее ликвидации вступило в силу.