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Билет как в общественном транспорте: когда в Риге планируют запустить регулярные речные рейсы 2 1392

Наша Латвия
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: люди на набережной в Риге
ФОТО: LETA

Рижская дума рассчитывает уже в апреле следующего года начать пилотный проект регулярного речного сообщения между Болдераей и Вецмилгрависом. Стоимость поездки планируют установить на уровне обычного билета на общественный транспорт — 1,50 евро.

Регулярное пассажирское сообщение по воде между Болдераей и Вецмилгрависом может заработать уже в апреле следующего года. Такие планы представители Департамента городского развития представили на заседании Комитета по развитию города Рижской думы.

На первом этапе перевозки будут организованы в формате пятимесячного пилотного проекта. Предполагается выполнять по два рейса в каждом направлении утром и вечером.

Главная цель проекта — понять, насколько востребован такой вид транспорта. Во время испытаний самоуправление намерено оценить пассажиропоток, рассчитать будущие расходы и определить, какие инвестиции потребуются для развития маршрута.

Стоимость билета планируется установить на уровне городского общественного транспорта — 1,50 евро. Кроме того, во время пилотного проекта будут проводить опросы пассажиров, чтобы собрать отзывы о новом маршруте.

Предусмотрено, что оператор при необходимости сможет самостоятельно добавлять в маршрут дополнительные причалы.

Что важно, речь пока идет не о запуске постоянного речного транспорта, а о тестовом этапе. Его результаты должны показать, стоит ли развивать подобные перевозки на постоянной основе.

В более широком плане Рижская дума рассматривает два варианта развития водного транспорта: поддержку частных перевозчиков или создание полноценной системы общественного водного транспорта под управлением самоуправления.

Одновременно город намерен провести масштабную реформу управления этой сферой. Предлагается передать всю ответственность за водный транспорт и причалы Департаменту внешнего пространства и мобильности, который также разработает единые правила для отрасли.

Сейчас управление причалами разделено между двумя департаментами, из-за чего используются разные подходы к проведению аукционов, а часть вопросов вообще остается без ответственного ведомства.

Реформа предусматривает создание трех типов муниципальных причалов: для регулярных пассажирских перевозок, долгосрочной аренды и кратковременной стоянки судов. Кроме того, планируется модернизировать существующую инфраструктуру и привести в порядок навигационные знаки.

Инициатива по запуску речного маршрута появилась после обращения жителей. Петицию с просьбой организовать регулярное сообщение между Болдераей и Вецмилгрависом подписал 2331 человек.

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#Рига #транспорт #инфраструктура #пассажирские перевозки #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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