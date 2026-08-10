В 2025 году на обеспечение государственной системы здравоохранения Латвии было предусмотрено более 1,7 млрд евро — на 2,4% больше, чем годом ранее. Почти весь выделенный бюджет был освоен, а крупнейшими статьями расходов стали стационарная неотложная помощь, амбулаторное лечение, компенсация лекарств и работа семейных врачей.

В 2025 году на обеспечение государственной системы здравоохранения Латвии было предусмотрено 1 701 080 584 евро, что на 2,4% больше, чем в 2024 году. Об этом свидетельствует годовой публичный отчет Национальной службы здравоохранения (NVD).

Всего на программу обеспечения здравоохранения в прошлом году было предусмотрено 1,701 млрд евро, из которых фактически израсходовано 1,697 млрд евро, или 99,8% от доступного финансирования. По сравнению с 2024 годом реальные расходы выросли примерно на 43 млн евро, или на 2,6%.

Самой крупной статьей расходов стало обеспечение неотложной медицинской помощи в стационарах. На эти цели было направлено 450,01 млн евро, что на 3,03 млн евро, или 0,7%, больше, чем годом ранее.

Рост расходов главным образом связан с финансированием развития больничной сети и обеспечением непрерывности оказания медицинской помощи в приемных отделениях больниц, включая укрепление работы отделений неотложной помощи и приема пациентов. На объем расходов также повлияло оказание медицинской помощи гражданскому населению Украины, находящемуся в Латвии.

На обеспечение остальных амбулаторных медицинских услуг было израсходовано 366,23 млн евро, что на 2,83 млн евро, или 0,8%, меньше, чем в 2024 году.

Дополнительное финансирование в этой программе было направлено на развитие интегрированной и мультидисциплинарной амбулаторной помощи пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника, а также на повышение доступности медицинских услуг для несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами. Кроме того, средства использовались для расчетов с государствами Европейского союза и Европейской экономической зоны за медицинские услуги, оказанные жителям Латвии за рубежом.

В 2025 году Национальная служба здравоохранения получила счета на общую сумму 23 963 559 евро за лечение жителей Латвии в странах ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании.

Из этой суммы 8 981 809 евро были предъявлены за необходимую медицинскую помощь, оказанную по Европейской карте медицинского страхования или заменяющему ее сертификату, 9 591 838 евро — за полный объем медицинской помощи, а еще 5 389 912 евро — за плановое лечение.

В свою очередь NVD выставила зарубежным партнерам счета на сумму 1 272 979 евро за медицинские услуги, оказанные в Латвии гражданам, застрахованным в странах ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании.

На оплату компенсируемых лекарств и медицинских изделий было направлено 320,65 млн евро. По сравнению с 2024 годом фактические расходы увеличились на 35,05 млн евро, или на 12,3%.

Рост расходов связан с развитием системы компенсации медикаментов, расширением доступности лекарств для пациентов и увеличением возможностей лечения людей с редкими заболеваниями. Средства также были направлены на оплату новых препаратов, расширение условий компенсации уже включенных в перечень лекарств и внедрение новой модели формирования торговой наценки на медикаменты.

На обеспечение плановой стационарной медицинской помощи было израсходовано 238,84 млн евро, что на 5,1 млн евро, или на 2,3%, меньше, чем годом ранее.

Снижение расходов объясняется тем, что в 2024 году больницам было выделено единовременное финансирование для покрытия фиксированных платежей по системе DRG, однако в 2025 году такие средства уже не предоставлялись.

На обеспечение первичной амбулаторной медицинской помощи было направлено 225,67 млн евро. По сравнению с предыдущим годом расходы выросли на 7,68 млн евро, или на 3,5%.

Дополнительные средства были выделены на содержание практик семейных врачей, привлечение дополнительного персонала, замену медицинских работников во время их оправданного отсутствия, развитие детской стоматологической помощи, а также улучшение медицинского обслуживания жителей учреждений длительного социального ухода и социальной реабилитации.

На амбулаторные лабораторные исследования было израсходовано 64,23 млн евро, что на 4,41 млн евро, или на 7,4%, больше, чем в 2024 году.

Дополнительное финансирование направили на совершенствование диагностики редких заболеваний и процессов трансплантации, расширение лабораторного определения биомаркеров в онкологии, сохранение репродуктивного материала пациентов перед прохождением химиотерапии, а также на оплату лабораторных исследований, выполненных сверх объемов, предусмотренных договорами с медицинскими учреждениями.

На централизованную закупку медикаментов и медицинских материалов было израсходовано 28,31 млн евро — на 2,43 млн евро, или на 9,4%, больше, чем годом ранее.

Рост расходов в основном обеспечили дополнительные средства на вакцинацию детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет против вируса папилломы человека, закупку вакцин против коклюша для беременных женщин и подростков, а также приобретение вакцин против пневмококковой инфекции.

Из средств на непредвиденные расходы в прошлом году было использовано 59,68 млн евро, что на 34,23 млн евро, или на 134,5%, больше, чем в 2024 году.

Из этой суммы 32,37 млн евро были направлены на частичные расчеты со странами ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарией и Великобританией за медицинские услуги, оказанные жителям Латвии. Еще 10,78 млн евро использовали для покрытия дефицита финансирования компенсируемых лекарств и обеспечения непрерывности лечения, а 6,01 млн евро — на работу мобильных бригад паллиативной помощи пациентам на дому.

Отчет Национальной службы здравоохранения показывает, что в 2025 году государство продолжило увеличивать финансирование здравоохранения, уделив особое внимание развитию больниц, расширению программы компенсации лекарств, поддержке семейных врачей, совершенствованию диагностики и вакцинации, а также обеспечению доступности медицинской помощи как в Латвии, так и за ее пределами.