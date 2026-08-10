С середины августа одна из самых красивых улиц Риги вновь станет пешеходной. По выходным движение автомобилей на улице Альберта и части улицы Антонияс будет ограничено, а кафе и рестораны смогут расширить свои летние террасы.

С 14 августа по 20 сентября улица Альберта и участок улицы Антонияс от улицы Дзирнаву до улицы Элизабетес по выходным будут работать в режиме пешеходных улиц. Об этом сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

Ограничения будут действовать каждую неделю с пятницы, 20:00, до полуночи воскресенья. В этот период транзитное движение механического транспорта будет запрещено, а также нельзя будет останавливаться и парковаться вдоль улиц.

При этом физические ограждения устанавливать не планируется, чтобы обеспечить проезд экстренных служб и доступ жителей к своим домам.

Проект реализуется совместно с расположенными на этих улицах ресторанами и кафе. По согласованию с самоуправлением предприниматели смогут расширить открытые террасы и предложить посетителям специальные акции и мероприятия.

Председатель Комитета по городской среде и мобильности Рижской думы Марта Котелло отметила, что таким образом продолжится традиция, начатая в прошлом году, когда городские улицы на время превращаются в пространство для прогулок, встреч и отдыха.

Жителей и гостей столицы приглашают воспользоваться возможностью посетить Рижский музей югендстиля, полюбоваться архитектурой знаменитой улицы Альберта и провести время в местных кафе и ресторанах.

Во время действия пешеходного режима парковка на улицах будет запрещена. При этом жители смогут въезжать во дворы своих домов, а для предприятий сохранят специально отведенное время для доставки товаров.

Кроме того, владельцы разрешений на парковку для жителей улиц Антонияс, Альберта и Блауманя смогут пользоваться муниципальными платными парковками не только на своей улице, но и в соседних кварталах в пределах той же или более низкой тарифной зоны. Если свободных мест там не окажется, разрешение позволит припарковаться и на других предусмотренных для этого участках.

В течение шести последних летних выходных улица Альберта станет местом для прогулок и отдыха без автомобилей, а городские власти рассчитывают, что такой формат привлечет больше посетителей и поддержит местный бизнес.