Перед началом нового учебного года производители продуктов питания опасаются, что в школьных столовых станет меньше латвийской и органической продукции. После изменений в системе государственных закупок прежние требования перестали действовать, а новые пока не стали обязательными.

В Латвии сложилась неопределенная ситуация с закупками продуктов для школ, детских садов и других государственных учреждений. После изменений в законодательстве прежние правила «зеленых» государственных закупок утратили силу, а обязательные требования устойчивого развития пока еще не введены. Производители опасаются, что это откроет дорогу более дешевому импорту, сообщает Латвийское радио.

До недавнего времени государственные закупки предусматривали преимущества для местной и органической продукции. Например, не менее 50% закупаемых молока и кефира должны были быть органическими, а доля органических зерновых продуктов составляла не менее 20%.

С 9 июня эти требования больше не действуют.

«Сейчас можно сказать, что возник вакуум. Если раньше государство требовало закупать органические продукты и качественную местную продукцию, то теперь таких требований больше нет», — заявил эксперт по аграрной политике Латвийской ассоциации органического сельского хозяйства Райвис Бахштейнс.

По его словам, для производителей это означает потерю предсказуемости.

«Для производителей это означает хаос и неопределенность относительно будущих объемов поставок», — отметил он, подчеркнув, что исчезла уверенность в стабильных закупках, на которые ориентировались многие хозяйства.

Особенно остро проблему ощущают предприятия, заранее планирующие объемы производства.

Руководитель кооператива «Vidzemes BIO āboli un ogas» Иева Сприжа рассказала, что хозяйству необходимо заранее понимать, сколько продукции потребуется школам.

«Меня спрашивают, какие объемы мы сможем реализовать. А я сейчас не могу уверенно сказать, что произведем, например, десять тонн сока и продадим их через государственные закупки», — сказала она.

По ее мнению, если тендеры будут выигрывать поставщики из других стран, то развитие коротких цепочек поставок внутри Латвии окажется под вопросом.

На сложности указывает и владелица крестьянского хозяйства «Gaidas» Даце Дрошпрате. Она напомнила, что прежние критерии отдельных самоуправлений также не всегда учитывали реальную ситуацию.

«В радиусе 50 километров почти нет яблоневых садов. Тогда мы шутили: выделите нам участок где-нибудь в центре Риги, и я посажу там сад», — рассказала фермер.

По оценке Бахштейнса, последствия изменений могут стать заметны уже в новом учебном году.

«Я надеюсь, что ответственные учреждения исправят эту вопиющую ошибку. Этого вообще не должно было произойти», — подчеркнул эксперт.

В Министерстве земледелия признают, что после изменений в Законе о государственных закупках произошел переходный период. Сейчас требования устойчивого развития существуют, но применяются добровольно. Чтобы сделать их обязательными, подготовлены изменения в законодательстве.

Кроме того, при Латвийском центре сельскохозяйственных консультаций и образования уже начал работу Центр компетенций. На его создание в этом году выделено более 300 тысяч евро. Предполагается, что он будет помогать заказчикам и поставщикам применять новые правила закупок, однако его полномочия еще предстоит закрепить в нормативных актах.

Пока же производители предупреждают: если обязательные требования не будут введены вовремя, в школьных столовых может увеличиться доля импортных продуктов, а местным хозяйствам станет сложнее планировать производство.

Именно поэтому вопрос государственных закупок становится важным не только для фермеров, но и для родителей, которых волнует, какие продукты будут получать дети в школах уже с нового учебного года.