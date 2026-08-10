В Латвии дорожные работы продолжаются на 58 участках государственных автодорог. Самые серьезные затруднения сохраняются на региональной трассе между Валдемарпилсом и Руде, где из-за пяти временных светофоров проезд может занять около часа.

По данным VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC), дорожные работы продолжаются на 58 участках государственной дорожной сети.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на региональной дороге Валдгале – Роя (P126) между Валдемарпилсом и Руде. Здесь движение регулируют до пяти временных светофоров, а время проезда ремонтируемого участка может достигать одного часа.

В LVC также напоминают, что сейчас продолжается уборочная кампания, поэтому на дорогах стало значительно больше крупногабаритной сельскохозяйственной техники. Водителей призывают соблюдать терпение, уважать других участников движения и отказаться от рискованных обгонов, которые могут привести к аварийным ситуациям.

Наибольшие ограничения на государственных магистралях действуют:

на Даугавпилсском шоссе (A6):

от Госпори до Ницгале — один временный светофор, ограничение скорости 30–70 км/ч, время проезда около 40 минут;

от Калнишки до Любасте — ограничение скорости 50–70 км/ч, время проезда около 20 минут;

на Лиепайском шоссе (A9) от Блидене до Братского кладбища у Пурвакрогса — один участок со светофором, локальные сужения проезжей части, ограничение скорости 50–70 км/ч, время проезда около 20 минут;

на Даугавпилсской объездной дороге (A14) и участке до Свенте — два временных светофора, ограничение скорости 50–70 км/ч, время проезда около 30 минут.

На региональных дорогах наиболее серьезные ограничения действуют:

на дороге Валдгале – Роя (P126) между Валдемарпилсом и Руде — до пяти временных светофоров, время проезда около часа;

на дороге Тинужи – Кокнесе (P80):

от карьера Кранциемс до парка Avārijas brigāde — один временный светофор, время проезда около 45 минут;

от перекрестка Крапе до Кокнесе — один участок со светофором, время проезда около 25 минут;

на дороге Гулбене – Балви – Виляка – граница России (Виентули) (P35) между Литене и Балви — четыре временных светофора, время проезда около 40 минут;

на дороге Илмая – Приекуле – граница Литвы (Плудони) (P114) от Приекуле до литовской границы — пять участков со светофорами, время проезда около 40 минут;

на дороге Бауска – Айзкраукле (P87) между Озолайне и Барбеле — три временных светофора, ограничение скорости 30–60 км/ч. Участок у Озолайне закрыт для транзитного транспорта, время проезда около 30 минут;

на дороге Цесис – Вецпиебалга – Мадона (P30) от Инькенкалнса до Мадоны — три участка со светофорами, время проезда около 25 минут.

LVC рекомендует водителям заранее планировать маршрут, учитывать возможные задержки и перед поездкой проверять актуальную информацию о дорожных работах и ограничениях движения. Особенно это касается направлений, где ремонтные работы совпадают с активным движением сельскохозяйственной техники.