Цены на латвийских заправках вновь не радуют – а вместе с тарифами на дизель, у которых ноги растут из кризиса в Ормузском проливе, представляешь себе счета за коммуналку в ноябре. Мало не покажется!

Власти взялись за вентиль

В такую жаркую погоду в последнюю очередь думается о теплых батареях, но исполнительная власть решила заранее побеспокоиться об отопительном сезоне. Министерство климата и энергетики с недавних пор возглавляет представитель Национального объединения Янис Витенбергс. В минувший вторник он представил правительству доклад «О мероприятиях по уменьшению затрат на централизованное теплоснабжение государственного города Рига и уменьшение будущих рисков энергетической безопасности».

Как выясняется, в данном аспекте у нас все плохо: «В централизованном теплоснабжении правого берега Даугавы государственного города Риги в предыдущие годы сложилась ситуация, при которой на теплоэнергоцентралях акционерного общества Latvenergo (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) в процессе производства тепловая энергия (восстановительное тепло) выводится в атмосферу. В то же время фактический спрос на тепловую энергию в это время был удовлетворен… энергией, закупленной у независимых производителей и произведенной главным образом на древесном топливе, которая нередко может быть дороже… чем режиме когенерации, что повлекло дополнительные затраты для потребителей АО Rīgas siltums и тепловой энергии».

Впрочем, под конец минувшего отопительного сезона, с 12 марта, вступили в силу принятые Сеймом поправки к Закону об энергетике, предусматривающие, что «независимые производители тепловой энергии», предлагающие свою долю конкурентных закупок, не должны получать выше максимальной стоимости, назначенной Комиссией по регулированию общественных услуг. Дали, от щедрот, завершить работу в комфортных для себя условиях.

Два в одном

Кстати, о независимости. ООО Rīgas BioEnerģija, чьи котельные работают на щепе, как известно, является 100-процентно дочерним предприятием AS Rīgas siltums. Хотя и с собственным руководством, получающим немалую денюжку. А теперь вот в Министерстве климата и энергетики подумывают, как бы слить оба хозяйствующих субъекта… Так или иначе, принадлежащему преимущественно Риге акционерному обществу «дадут задание… обеспечить оценку целесообразности административных затрат».

«Также до начала отопительного сезона планируется заключить соглашение между Latvenergo и Rīgas siltums о поставках фиксированного объема тепловой энергии, тем самым обеспечив прогнозируемую закупку… и уменьшив влияние ценовых колебаний».

Временной график данного документа – 30 сентября. Мы будем внимательно отслеживать, что там у них получится.

ТЭЦ не в обиде

С 1 августа тариф на рынке тепла Латвии корректируется каждые 3 часа, с 2028 года предполагается – каждый час. И то сказать – глобальные колебания вызывают огромные ценовые скачки.

Еще власти намерены изучить рынок электрокотлов в Риге и, вообще, детально взяться за роль ТЭЦ (после 2028 года), «особо принимая во внимание синхронную деятельность системы электроэнергии Балтии с континентальной Европой и необходимость постоянно обеспечивать балансирующие мощности электроэнергии».

В выпущенном ведомством Я.Витенбергса документе обещано, впрочем, что ТЭЦ обижать не будут: в средней перспективе отдадут «приоритет остаточному теплу также в случаях, если это не дешевейший ресурс».

Действительно, ресурс здесь поистине неисчерпаемый – в прошлом году 33% произведенного для электричества тепла, выбрасывалось вхолостую. Так как за два предыдущих года удалось понизить этот объем на 5 процентных пунктов, можно предположить, что героическими усилиями энергетиков и теплоснабженцев остаточные «отбросы» понизят до четверти году к 2030…

Предполагаются также нетривиальные технические решения: магистральные теплосети Риги оценят на предмет аккумуляции тепла в летнее время.

Пока дешевле, чем у соседей

По данным Министерства климата и энергетики, в июле 2026 года жители Риги на фоне других столиц государств Балтии имели самые комфортные условия - со своими 83,01 евро/МВтч без НДС – и 92,97 евро с НДС. В Таллине, включая налог, люди платят на 3,8% дороже, а в Вильнюсе на 11,8%.

К этому следует также добавить, что в Эстонии тепло облагается стандартным налогом на добавленную стоимость – 24%, в Литве – 21%, а в Латвии – по льготной ставке 12%, если конечным потребителем является домохозяйство.

В общем и целом, как уверены чиновники, «Балтийские государства прекратили параллельную деятельность с энергосистемами России и Беларуси, и успешно интегрировались в синхронно работающие энергосистемы государств Европейского Союза».

Непреодолимая преграда Двины

Но коренным отличием латвийской столицы является то, что в Риге левый и правый берега Даугавы – изолированные системы теплоснабжения, которые пересекаются лишь в ценовой политике.

Технически же у нас все разделено - так как перекачка горячей воды на большие расстояния через широкую реку потребует колоссальных затрат энергии на мощные насосы и приводит к большим теплопотерям по пути.

Прокладка труб через мосты (например, Вантовый или Южный) утяжелит конструкции и усложняет ремонт переправ. Прокладка по дну Даугавы потребует сложных подводных работ в зоне фарватера, где ходит крупный транспорт. К тому же, объединение гигантских кольцевых систем правого и левого берегов в единую сеть создаст риски: в случае аварии или гидравлического удара без тепла и горячей воды может остаться вся Рига одновременно!

«Тем самым заключается, – резюмирует Министерство климата и энергетики, – что модернизация наличных производств теплоэнергии… экономически обоснована, соблюдая ряд условий – в первую очередь, строительство и эксплуатации когенерационных станций».

Предвыборная скидка

Существенное воздействие на будущий сезон оказали и политические обстоятельства. Скоро голосование в Сейм, и потому потребителя никто злить не намерен. Вот так рижане и попали на акцию:

«Несмотря на давление на тариф, вызванное глобальным ростом цен на энергоресурсы, разработанный сейчас проект тарифа АО Rīgas siltums предусматривает стабильный тариф, который по отношению к действующему тарифу изменится с 83,01 евро/МВтч (без НДС) до 82,90 евро/МВтч (без НДС) в период с 01.10.2026 до 30.09.2027».

Министерский документ высказывает предположение, что еще может быть удорожание цен на щепу – но и его постараются купировать.

Впрочем, заключительное слово, как всегда, скажет погода…