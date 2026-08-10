Анализ почти 24 тысяч публикаций в Telegram выявил устойчивую информационную кампанию, направленную на дискредитацию помощи Украине и латвийских благотворительных организаций. Авторы исследования подчеркивают, что найденные материалы не доказывают связь этой кампании с июльским поджогом склада общества «Tavi draugi», но указывают на многолетнюю последовательную информационную работу.

После поджога склада общества «Tavi draugi», где хранилась гуманитарная помощь для Украины, агентство ЛЕТА проанализировало почти 24 тысячи публикаций в ориентированных на Латвию Telegram-каналах. Исследование показало, что на протяжении нескольких лет в них систематически распространялись сообщения, ставящие под сомнение необходимость помощи Украине и дискредитирующие тех, кто ее оказывает.

При этом авторы анализа подчеркивают: имеющиеся данные не позволяют утверждать, что именно эта информационная кампания привела к поджогу склада или что исполнители действовали по заданию России. Также нет доказательств того, что они вообще были знакомы с содержанием этих Telegram-каналов.

Тем не менее исследование выявило устойчивую схему распространения одинаковых тезисов. Пользователям регулярно внушали, что пожертвования Украине якобы разворовываются, гуманитарная помощь не доходит до адресатов, а поддержка Киева лишает средств латвийских пенсионеров, школы и больницы. Одновременно утверждалось, что помощь лишь затягивает войну.

Примечательно, что эти версии часто противоречили друг другу. С одной стороны, помощь называли бессмысленной из-за предполагаемой коррупции, с другой — опасной, поскольку она якобы позволяет Украине продолжать сопротивление. Несмотря на разные аргументы, вывод всегда был одинаковым: поддержку Украины следует прекратить.

Объектами критики становились и конкретные благотворительные акции. Так, изготовление более 74 тысяч окопных свечей для Украины представлялось как признак слабости Латвии, благотворительный концерт по сбору средств назывался «шабашем», а акции по сбору пластиковых крышек для покупки украинских беспилотников использовались для обвинений в «приучении детей к войне».

Позднее аналогичным образом критиковались школьные сборы помощи для украинских военных, а призывы вязать теплые вещи для защитников Украины сравнивались с поддержкой немецкой армии во время Второй мировой войны.

Что важно, исследование не утверждает о существовании единого центра управления этими Telegram-каналами. У исследователей нет переписки администраторов, финансовых документов или других доказательств координации. Однако анализ показывает, что одинаковые формулировки за короткое время появлялись сразу в нескольких каналах, что может свидетельствовать о признаках информационных кампаний.

После пожара на складе «Tavi draugi» в тех же каналах начали распространяться альтернативные версии произошедшего. В частности, без представления доказательств выдвигались предположения о возможной причастности украинских беженцев, а также ставились под сомнение заявления Службы государственной безопасности о возможном российском следе.

Авторы исследования отмечают последовательность информационного фона: сначала под сомнение ставилась сама необходимость помощи Украине, затем дискредитировались благотворители, школы, предприятия и общественные организации, а после нападения появились публикации, оспаривающие версии о возможной заинтересованности России.

Несмотря на поджог склада, общество «Tavi draugi» продолжает работу. С начала полномасштабной войны организация доставила в Украину гуманитарную помощь на сумму более 12 млн евро.