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Понедельник принесет в Латвию до +26 градусов, но погода начнет меняться 0 1125

Наша Латвия
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: человек в дождевике
ФОТО: LETA

В понедельник в Латвии сохранится по-летнему теплая погода, однако уже со второй половины дня с запада начнет приближаться атмосферный фронт. Первыми дожди встретят жители Курземе, а к вечеру осадки могут дойти и до Риги.

Начало новой недели в Латвии будет теплым, но неустойчивым. В течение дня погода начнет меняться: с запада страну накроет облачность, а затем пройдут дожди.

Первыми ухудшение погоды почувствуют западные районы. Именно там уже днем ожидаются осадки, тогда как на востоке страны дождей не прогнозируется.

Температура воздуха днем составит +23…+26 градусов. Немного прохладнее будет на западном побережье Курземе, где воздух прогреется до +20…+22 градусов.

В Риге большую часть дня сохранится солнечная и теплая погода. Воздух прогреется до +26 градусов, однако во второй половине дня облаков станет больше, а к вечеру синоптики прогнозируют дождь.

Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-западный ветер. Местами его порывы усилятся до 9–14 метров в секунду.

Изменение погоды связано с приближением с запада ложбины низкого давления и атмосферного фронта. Именно они принесут облачность и осадки сначала в Курземе, а затем и в другие районы страны.

Это станет началом более неустойчивого периода. Уже во вторник синоптики ожидают более прохладную и дождливую погоду.

Атмосферное давление в понедельник будет постепенно снижаться — от 1019 гектопаскалей в Латгале до 1012 гектопаскалей в Курземе.

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#климат #погода #ветер #Латвия #дождь #температура #давление
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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