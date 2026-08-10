Страховщики начали выплачивать компенсации владельцам квартир, пострадавших при взрыве дома на улице Баускас в Риге. При этом жители по-прежнему не знают, удастся ли восстановить здание, а первые расходы на его консервацию им придется оплачивать самостоятельно.

Страховая компания BALTA приступила к выплате компенсаций владельцам квартир, пострадавших при взрыве в жилом доме на улице Баускас в Риге. Общая сумма страховых выплат превысит 540 тысяч евро, пишет tv3.lv.

Компания приняла решение не ждать окончания экспертиз и возможного восстановления здания. Компенсации по всем восьми застрахованным квартирам рассчитываются исходя из их рыночной стоимости, чтобы владельцы могли как можно быстрее приобрести новое жилье.

Большинство клиентов уже получили выплаты. С остальными продолжается оформление необходимых документов. Помимо стоимости жилья, страховая компания компенсировала ущерб имуществу и расходы на аренду временного жилья.

«Хотя технически дом на улице Баускас можно восстановить, мы решили не ждать завершения этого процесса, поскольку он сложный и может растянуться на несколько лет. Поэтому уже сейчас выплачиваем компенсации владельцам пострадавших квартир», — отметил член правления BALTA Ингус Савицкис.

При этом судьба самого дома остается неясной. Старший по дому Андрис Виксе говорит, что первоочередная задача сейчас — защитить здание от дальнейшего разрушения до наступления зимы.

«Самое важное — завершить работы по консервации здания и установить временную крышу. Только после этого можно будет проводить техническую экспертизу, оценивать возможность восстановления и рассчитывать его стоимость», — подчеркнул он.

По словам Виксе, ситуацию осложняет низкий уровень страхования. Из 75 квартир были застрахованы только 34, тогда как 41 квартира, а также общее имущество дома, страховой защиты не имели.

Еще одна проблема — расходы на аварийные работы. Временная крыша будет частично профинансирована из накопительного фонда дома и за счет помощи Ziedot.lv, однако большую часть затрат придется взять на себя собственникам квартир.

По предварительным расчетам, каждому владельцу придется дополнительно заплатить около 700–800 евро. Эти суммы планируется включить в счета за управление домом.

«Мы рады, что страховые компании выплачивают компенсации за квартиры. Это облегчает жизнь пострадавших и помогает выполнять финансовые обязательства в тот период, когда одновременно приходится оплачивать временное жилье и расходы, связанные с аварийным состоянием дома», — отметил Виксе.

Он также рассказал, что продолжает еженедельно проводить онлайн-встречи с жителями, чтобы информировать их о ходе работ и предстоящих решениях.

«Дом на улице Баускас, 15 больше не является жилым домом — он превратился в инвестиционный проект с множеством сложностей», — признал старший по дому.

Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Баускас произошел 2 января. Тогда погибли два человека, еще двое получили травмы. В результате были частично разрушены четвертый и пятый этажи, а также крыша. Дом признали аварийным и закрыли для эксплуатации, а расследование причин трагедии продолжается.

Компенсации помогают пострадавшим начать новую жизнь, однако вопрос о будущем самого дома и расходах его владельцев пока остается открытым.