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«Регионы Латвии остаются без среднего медицинского персонала» – глава ассоциации 5 1109

Наша Латвия
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: медицина в Латвии

Печальную реальность страны ЕС и НАТО констатировал глава Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс.

В Latvijas Avīze он рассказывает, что в отдаленных краях ЛР не могут найти помощников врача или медсестру.

Бывает, что нужный кадр есть – но пенсионного возраста, либо живет в соседней административной единице. «Нет финансовых возможностей ему платить какие-то компенсации, хотя бы путевые расходы».

«Для медицинских сестер работа в практике семейного врача полна стресса и интенсивна. Мы все знаем, как развивается частная медицина в нашем государстве, там нужны медицинские сестры, обследующие и обслуживающие пациентов, и там они также остаются».

В силу падения демографии, и следуя принципу «деньги следуют за пациентом», практики семейных врачей на селе стали бедней в среднем на 2700 евро в год. «По нашим подсчетам выходит, что в Латвии у медицинских сестер… месячная зарплата в этом году в среднем на 70 евро меньше, чем в прошлом году», – говорит А.Дзалбс.

Врачи стараются возместить эту разницу, но это происходит за счет развития. Ну а Министерство здоровья не реагирует на сигналы бедствия.

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#здравоохранение #медицина #финансы #Латвия #демография
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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