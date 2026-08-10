В Latvijas Avīze он рассказывает, что в отдаленных краях ЛР не могут найти помощников врача или медсестру.

Бывает, что нужный кадр есть – но пенсионного возраста, либо живет в соседней административной единице. «Нет финансовых возможностей ему платить какие-то компенсации, хотя бы путевые расходы».

«Для медицинских сестер работа в практике семейного врача полна стресса и интенсивна. Мы все знаем, как развивается частная медицина в нашем государстве, там нужны медицинские сестры, обследующие и обслуживающие пациентов, и там они также остаются».

В силу падения демографии, и следуя принципу «деньги следуют за пациентом», практики семейных врачей на селе стали бедней в среднем на 2700 евро в год. «По нашим подсчетам выходит, что в Латвии у медицинских сестер… месячная зарплата в этом году в среднем на 70 евро меньше, чем в прошлом году», – говорит А.Дзалбс.

Врачи стараются возместить эту разницу, но это происходит за счет развития. Ну а Министерство здоровья не реагирует на сигналы бедствия.