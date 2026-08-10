В предстоящие выходные столица Латвии отметит кульминацию празднования своего 825-летия. Жителей и гостей города ждут десятки концертов, гастрономические фестивали, спортивные соревнования, выступления уличных артистов, лазерное шоу на Даугаве и зрелищный Red Bull Showrun с участием гонщика Мартиньша Сескса.

Празднование дня рождения Риги начнется вечером 14 августа с концерта электронной музыки на Ратушной площади. Организаторы обещают объединить музыку, световые эффекты, современные технологии и атмосферу большого городского праздника.

Вечер откроет международный дуэт Maarja Nuut & Nicolas Stocker, затем на сцену выйдут Эвия Вебере, литовская группа Solo Ansamblis, а завершит программу коллектив Oil X Gas.

Любителей гастрономии 14 и 15 августа приглашают в сквер у Латвийской национальной оперы, где откроется ресторан, посвященный 825-летию Риги, под названием «Открой окно в Ригу». В течение двух дней гостей будут ждать разнообразные блюда, музыкальная программа и праздничная атмосфера.

Основные мероприятия 15 августа развернутся на набережной 11 Ноября, в Старой Риге, Верманском саду, парке Победы, на Эспланаде, улице Экспорта, у Рижского конгресс-центра и в других районах столицы.

На набережной пройдет программа «Открой Ригу! Код: 825», включающая творческие мастер-классы для детей и взрослых, гастрономические площадки и концерты.

Перед зрителями выступят группы Auļi, Citi zēni, Alejas, Sudden Lights, певица Atvara, легенда латвийского хип-хопа Ozols, а вечером состоится концерт «Моя партитура — Рига», в котором примут участие Shipsea, Андрейс Рейнис Зитманис, Янис Айшпурс, Айя Андреева и Юргис Намейс.

Музыкальную программу дополнят танцевальные коллективы, мастера велотриала, роллеры и спортсмены, занимающиеся паркуром.

После концерта на Даугаве пройдет масштабное представление с лазерами, фонтанами и видеопроекциями, а завершится вечер выступлениями диджеев Линды Самсоновой и Магнуса Эриньша.

В этот же день Старая Рига превратится в большую европейскую культурную площадку, где встретятся две старинные традиции — уличная музыка и искусство мимов. На улицах и площадях будут звучать джаз, диксиленд, классическая музыка и перкуссия, а зрителей ждут пантомима, клоунада и спектакли театра движения Butō.

Финалом программы станет масштабный флешмоб на Ратушной площади, где музыка, танец и перформанс объединятся в одно большое представление.

На Домской площади развернется традиционная ярмарка ремесленников, где можно будет приобрести изделия мастеров из разных регионов Латвии.

Верманский сад примет представителей иностранных посольств, городов-побратимов Риги и латвийских городов, которые представят свои культурные традиции. Вечером здесь выступят группа Le Petit Paris, певица Диана Пирагс, Роберто Мелони вместе с друзьями — рижанами разных национальностей, а завершит программу коллектив Big Al & the Jokers.

В парке Победы пройдет фестиваль «Открой чудо!», посвященный уличному искусству. В первой половине дня детей ждут спектакли, игры и дискотека, а с 15:00 до полуночи выступят артисты из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии и Венгрии.

На протяжении всего дня будут работать интерактивные инсталляции испанской группы Katakrak — L’Animalada и «Большие деревянные игры». Также состоятся выступления школы барабанщиков Анджея Грауда и шоу мыльных пузырей «Пузыри Мартиньша».

Любителей спорта приглашают на Эспланаду, где пройдет круглосуточный баскетбольный турнир «Матч берегов», а возле Рижского конгресс-центра состоится Футбольный фестиваль Риги — 2026. Оба мероприятия продлятся с 15 по 16 августа и соберут сотни участников и тысячи зрителей.

Особым событием праздничной программы станет Red Bull Showrun — масштабное мотошоу, которое объединит современную технику, профессиональных спортсменов и зрелищные выступления в центре столицы. Гости смогут увидеть болид Формулы-1 Red Bull, а также показательные выступления по дрифту, ралли и другим дисциплинам. Одним из участников шоу станет латвийский раллийный гонщик Мартиньш Сескс.

Праздничные мероприятия продолжатся в течение всего августа. В программу месяца входят концерты в рамках проекта «Музыкальные парки» в эстраде Дзегужкалнса, парке дворца Зиемельблазма, Верманском саду и квартале Калнциема, а также мероприятия Месяца уличного искусства в Саркандаугаве.