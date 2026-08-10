Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рига готовится к главному празднику года: опубликована полная программа. Что ждет гостей уже в эти выходные 2 1990

Наша Латвия
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: День рождения Риги
ФОТО: LETA

В предстоящие выходные столица Латвии отметит кульминацию празднования своего 825-летия. Жителей и гостей города ждут десятки концертов, гастрономические фестивали, спортивные соревнования, выступления уличных артистов, лазерное шоу на Даугаве и зрелищный Red Bull Showrun с участием гонщика Мартиньша Сескса.

Празднование дня рождения Риги начнется вечером 14 августа с концерта электронной музыки на Ратушной площади. Организаторы обещают объединить музыку, световые эффекты, современные технологии и атмосферу большого городского праздника.

Вечер откроет международный дуэт Maarja Nuut & Nicolas Stocker, затем на сцену выйдут Эвия Вебере, литовская группа Solo Ansamblis, а завершит программу коллектив Oil X Gas.

Любителей гастрономии 14 и 15 августа приглашают в сквер у Латвийской национальной оперы, где откроется ресторан, посвященный 825-летию Риги, под названием «Открой окно в Ригу». В течение двух дней гостей будут ждать разнообразные блюда, музыкальная программа и праздничная атмосфера.

Основные мероприятия 15 августа развернутся на набережной 11 Ноября, в Старой Риге, Верманском саду, парке Победы, на Эспланаде, улице Экспорта, у Рижского конгресс-центра и в других районах столицы.

На набережной пройдет программа «Открой Ригу! Код: 825», включающая творческие мастер-классы для детей и взрослых, гастрономические площадки и концерты.

Перед зрителями выступят группы Auļi, Citi zēni, Alejas, Sudden Lights, певица Atvara, легенда латвийского хип-хопа Ozols, а вечером состоится концерт «Моя партитура — Рига», в котором примут участие Shipsea, Андрейс Рейнис Зитманис, Янис Айшпурс, Айя Андреева и Юргис Намейс.

Музыкальную программу дополнят танцевальные коллективы, мастера велотриала, роллеры и спортсмены, занимающиеся паркуром.

После концерта на Даугаве пройдет масштабное представление с лазерами, фонтанами и видеопроекциями, а завершится вечер выступлениями диджеев Линды Самсоновой и Магнуса Эриньша.

В этот же день Старая Рига превратится в большую европейскую культурную площадку, где встретятся две старинные традиции — уличная музыка и искусство мимов. На улицах и площадях будут звучать джаз, диксиленд, классическая музыка и перкуссия, а зрителей ждут пантомима, клоунада и спектакли театра движения Butō.

Финалом программы станет масштабный флешмоб на Ратушной площади, где музыка, танец и перформанс объединятся в одно большое представление.

На Домской площади развернется традиционная ярмарка ремесленников, где можно будет приобрести изделия мастеров из разных регионов Латвии.

Верманский сад примет представителей иностранных посольств, городов-побратимов Риги и латвийских городов, которые представят свои культурные традиции. Вечером здесь выступят группа Le Petit Paris, певица Диана Пирагс, Роберто Мелони вместе с друзьями — рижанами разных национальностей, а завершит программу коллектив Big Al & the Jokers.

В парке Победы пройдет фестиваль «Открой чудо!», посвященный уличному искусству. В первой половине дня детей ждут спектакли, игры и дискотека, а с 15:00 до полуночи выступят артисты из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии и Венгрии.

На протяжении всего дня будут работать интерактивные инсталляции испанской группы KatakrakL’Animalada и «Большие деревянные игры». Также состоятся выступления школы барабанщиков Анджея Грауда и шоу мыльных пузырей «Пузыри Мартиньша».

Любителей спорта приглашают на Эспланаду, где пройдет круглосуточный баскетбольный турнир «Матч берегов», а возле Рижского конгресс-центра состоится Футбольный фестиваль Риги — 2026. Оба мероприятия продлятся с 15 по 16 августа и соберут сотни участников и тысячи зрителей.

Особым событием праздничной программы станет Red Bull Showrun — масштабное мотошоу, которое объединит современную технику, профессиональных спортсменов и зрелищные выступления в центре столицы. Гости смогут увидеть болид Формулы-1 Red Bull, а также показательные выступления по дрифту, ралли и другим дисциплинам. Одним из участников шоу станет латвийский раллийный гонщик Мартиньш Сескс.

Праздничные мероприятия продолжатся в течение всего августа. В программу месяца входят концерты в рамках проекта «Музыкальные парки» в эстраде Дзегужкалнса, парке дворца Зиемельблазма, Верманском саду и квартале Калнциема, а также мероприятия Месяца уличного искусства в Саркандаугаве.

×
Читайте нас также:
#Рига #спорт #культура #музыка
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: люди на набережной в Риге
Изображение к статье: Разрушенный взрывом дом
Изображение к статье: пробка из-за ремонта дороги
Изображение к статье: выброшенные на берег водоросли

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: В польском городе Ломжа четырехлетняя девочка сорвалась с балкона пятого этажа жилого дома. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Развод
Люблю!
Изображение к статье: Янис Домбрава
Политика
1
Изображение к статье: Смерть с косой
ЧП и криминал
Изображение к статье: На дне Ла-Манша нашли Guinness возрастом 162 года.
Lifenews
Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: В польском городе Ломжа четырехлетняя девочка сорвалась с балкона пятого этажа жилого дома. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Развод
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео