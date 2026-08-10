Латвийская организация родителей считает, что изменения в системе оценивания школьников нельзя принимать в ускоренном порядке. По мнению организации, столь важные решения должны основываться на анализе данных, оценке последствий и широком обсуждении с участниками образовательного процесса.

Латвийская организация родителей раскритиковала темпы, с которыми Министерство образования и науки (IZM) продвигает изменения в системе оценивания школьников. Как заявила агентству LETA руководитель организации Инга Акментиня-Смилдзиня, решения в сфере образования должны приниматься на основе данных, оценки возможных последствий и обсуждений с представителями отрасли, а не в условиях спешки.

На прошлой неделе Министерство образования передало на согласование поправки к правилам о стандартах основного и общего среднего образования, предоставив на их обсуждение всего четыре дня. Документ предусматривает существенные изменения в порядке оценки знаний школьников, включая новые условия проведения и оценки централизованных экзаменов.

В родительской организации заявили, что недовольны тем, каким образом продвигаются реформы. По их мнению, столь значимые предложения появляются всего за несколько недель до начала нового учебного года и рассматриваются в слишком сжатые сроки.

Акментиня-Смилдзиня подчеркнула, что образовательная политика должна меньше зависеть от политических и предвыборных циклов. В противном случае непоследовательные действия государства могут сами по себе создавать у школ, педагогов, родителей и учеников ощущение неопределенности и подрывать доверие к долгосрочным решениям.

При этом организация не отвергает все предложения министерства. В частности, положительно оценивается возможность для учеников пересдать как минимум одну контрольную работу, а также расширение профессиональной автономии педагогов. Вместе с тем родители считают необходимым сохранить единые принципы оценивания, чтобы итоговые оценки были сопоставимы в разных школах страны.

Отдельную обеспокоенность вызывают планы изменить статус централизованных экзаменов в 9-х классах. По словам Акментини-Смилдзини, оставлять школьника на второй год только из-за одного несданного экзамена может быть несоразмерной мерой. Однако простая отмена минимального проходного порога также не решит существующие проблемы. Если результаты экзамена перестанут иметь прямые последствия, государству следует четко определить его цель и предусмотреть поддержку для учеников с низкими результатами.

Организация также обращает внимание на вопрос объективности оценивания. Если получение свидетельства об образовании будет зависеть главным образом от школьных оценок, а результаты внешнего экзамена не будут иметь существенного значения, необходимо регулярно анализировать расхождения между оценками, выставленными школами, и результатами централизованных экзаменов.

«Не хотелось бы думать, что школы будут сознательно завышать оценки, но система не должна создавать для этого стимулы», — подчеркнула Акментиня-Смилдзиня.

Говоря о преподавании естественных наук, она отметила, что экзамены способны выявить существующие проблемы, однако сами по себе их не решат. По ее мнению, необходимо увеличить количество практических занятий, исследовательской деятельности, лабораторных работ, а также расширить поддержку учителей.

Предложение сделать экзамены повышенного уровня добровольными организация в целом оценивает с осторожным одобрением, если они не требуются конкретному ученику для поступления в вуз. Вместе с тем родители подчеркивают, что требования высших учебных заведений должны быть заранее четко определены, чтобы выбор предметов в старшей школе не ограничивал возможности выпускников продолжить обучение.

В родительской организации считают, что изменения в системе образования необходимы, однако настаивают, что они должны внедряться постепенно, после всестороннего обсуждения и тщательной оценки возможных последствий для школьников, родителей и педагогов.