На государственных дорогах Латвии продолжаются масштабные ремонтные работы. Самые серьезные ограничения сейчас действуют на дороге Валдгале — Роя, где из-за пяти временных светофоров проезд одного участка может занять около часа.

На сети государственных автомобильных дорог Латвии продолжаются дорожные работы сразу на 58 участках. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки, поскольку на некоторых маршрутах время в пути может значительно увеличиться.

Самые серьезные ограничения сейчас действуют на региональной дороге Валдгале — Роя (P126) между Валдемарпилсом и Руде. Здесь движение регулируют до пяти временных светофоров, а прохождение ремонтируемого участка может занять около одного часа.

Дополнительные сложности создает и сезон уборки урожая. На дорогах стало больше сельскохозяйственной техники, которая движется медленнее обычного транспорта.

В связи с этим предприятие Latvijas Valsts ceļi призывает водителей не совершать рискованных обгонов, соблюдать дистанцию и учитывать возможные задержки.

Среди магистральных дорог наиболее продолжительные ограничения сохраняются:

на Даугавпилсском шоссе (A6) между Госпори и Ницгале — до 40 минут;

на Лиепайском шоссе (A9) между Блидене и Пурвакрогсом — около 20 минут;

на Даугавпилсской объездной дороге (A14) — до 30 минут.

Серьезные задержки ожидаются и на ряде региональных дорог. Помимо участка Валдемарпилс — Руде, дополнительное время потребуется на дорогах:

Тинужи — Кокнесе (P80) — до 45 минут;

Гулбене — Балви — Виляка (P35) — около 40 минут;

Приекуле — граница с Литвой (P114) — около 40 минут;

Бауска — Айзкраукле (P87) — до 30 минут;

Цесис — Вецпиебалга — Мадона (P30) — около 25 минут.

На большинстве ремонтируемых участков движение организовано с помощью временных светофоров, действуют ограничения скорости до 30–70 км/ч, а местами проезжая часть сужена.

Актуальную информацию о дорожной обстановке и ремонтных работах можно круглосуточно получить по бесплатному телефону Latvijas Valsts ceļi 80005555.

Тем, кто в ближайшие дни отправляется в дальнюю поездку по Латвии, стоит заранее проверить маршрут и заложить дополнительное время на дорогу.