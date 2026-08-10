Этим летом с пляжа Лиепаи уже вывезли около 11 тысяч кубометров водорослей — столько обычно собирают за весь сезон. По словам ученых, причина не только в погоде: Балтийское море продолжает страдать от эвтрофикации, и объем выбросов может расти и дальше.

Пляжи Лиепаи этим летом вновь оказались завалены морскими водорослями. Коммунальные службы уже трижды проводили масштабную уборку, а объем вывезенной массы достиг 11 тысяч кубометров — это примерно столько, сколько обычно собирают за весь сезон, сообщает Латвийское радио.

Последний раз водоросли убирали в начале августа. До этого очистку проводили в конце июня и перед фестивалем Summer Sound в конце июля.

Для города проблема становится все более затратной. Каждый год на уборку водорослей приходится выделять все больше средств, особенно потому, что Лиепая обязана поддерживать чистоту пляжа, отмеченного международным знаком качества «Голубой флаг».

После сбора водоросли не вывозят сразу. Как рассказал представитель Коммунального управления Лиепаи Айгар Шталс, сначала их складывают на берегу, чтобы стекла лишняя вода.

«Мы вытаскиваем их из воды, сгребаем в кучи и даем воде стечь. Тогда объем, который нужно перевозить, становится меньше», — пояснил он.

Часть собранной массы складируют у Южного мола, остальное вывозят на окраину города.

При этом самоуправление предлагает жителям бесплатно использовать водоросли в качестве удобрения. Для этого достаточно получить разрешение и самостоятельно забрать их с пляжа. Интерес к такой возможности растет: в прошлом году было заключено 235 договоров, а за два года их количество увеличилось вдвое.

Особенно власти рассчитывают на фермеров.

«Возвращаясь после доставки зерна или другой продукции в порт, они могут заехать сюда и забрать удобрение для своих полей», — отметил Шталс.

Однако, по его словам, многие ошибочно ожидают, что транспортировку организует самоуправление.

«Нужно приезжать на своем транспорте, загружать и увозить самостоятельно», — напомнил он.

Ученые считают, что увеличение количества водорослей напрямую связано с эвтрофикацией Балтийского моря — избыточным поступлением в воду питательных веществ, которое нередко называют «перекормом» моря.

Ведущий научный сотрудник Института гидроэкологии Ингрида Андерсоне объясняет, что из-за ухудшения прозрачности воды меняются условия роста водорослей. Ценные фурцеллярии теперь растут гораздо ближе к берегу, поэтому волны чаще выбрасывают их на пляжи.

«Раньше мы находили их на глубине 18–19 метров, а теперь они переместились примерно на глубину 8–10 метров, потому что прозрачность воды снижается», — рассказала исследователь.

По ее словам, главная экологическая проблема Балтийского моря остается прежней — эвтрофикация. Несмотря на существование планов управления речными бассейнами, они фактически не являются обязательными.

«Эвтрофикация продолжается и будет только усиливаться. Ничего не изменится, пока не изменится само отношение к этой проблеме», — подчеркнула Андерсоне.

При этом ученые напоминают, что сами по себе выбросы водорослей на берег — естественный процесс. Однако изменение их состава служит важным сигналом о состоянии моря. Если раньше преобладали ценные виды, то сегодня все чаще распространяются однолетние водоросли, характерные для экосистем с избытком питательных веществ.

Именно поэтому специалисты считают, что вместо простого вывоза все больше внимания следует уделять переработке морских водорослей и их использованию в сельском хозяйстве и садоводстве.

Растущие объемы выбрасываемых на берег водорослей становятся не только коммунальной проблемой Лиепаи, но и еще одним признаком ухудшения экологического состояния Балтийского моря.