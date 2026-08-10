В Риге начинается реконструкция участка улицы Гертрудес, из-за чего временно прекращается движение 1-го троллейбусного маршрута. Работы продлятся около шести месяцев и затронут не только общественный транспорт, но и парковку автомобилей.

В понедельник в Риге начинаются строительные работы на участке улицы Гертрудес между улицами Александра Чака и Кришьяня Барона. На время ремонта будет полностью закрыт 1-й троллейбусный маршрут, сообщили в Rīgas satiksme.

В компании отмечают, что пассажиры смогут воспользоваться другими видами общественного транспорта. Маршрут проходит по улицам, где курсируют несколько автобусов и троллейбусов, следующих в центр города.

В качестве одной из основных альтернатив предлагается автобус №20, который соединяет улицу Петерсалас с центром Риги и проходит через перекресток улиц Матиса, Авоту и Валмиерас — недалеко от привычного маршрута 1-го троллейбуса.

Изменения коснутся и автомобилистов. На время строительства будут действовать ограничения на муниципальных платных парковках на улице Гертрудес.

Для жителей, имеющих специальные разрешения на парковку, предусмотрен альтернативный порядок. Если привычное место окажется недоступным, разрешение позволит бесплатно парковаться на других муниципальных стоянках в пределах соответствующего участка улицы или соседних кварталов той же либо более низкой тарифной зоны.

Реконструкция улицы обойдется более чем в 1,24 млн евро. Из этой суммы около 252 тыс. евро выделяет Rīgas ūdens, а почти 992 тыс. евро финансирует Рижское самоуправление.

Во время ремонта планируется полностью обновить дорожное покрытие и тротуары, сохранив исторический облик улицы. Кроме того, здесь появятся новые скамейки, велопарковки и дополнительные деревья.

Завершить строительные работы планируется примерно через шесть месяцев.