Рижской думе предстоит рассмотреть инициативу жителей, выступающих против строительства крупного промышленно-логистического комплекса Next Park в Дрейлини в непосредственной близости от жилых домов и детского сада. Под обращением собрано более 2000 подписей, а его авторы требуют провести полноценную оценку воздействия проекта на окружающую среду, транспорт и инфраструктуру.

Рижские депутаты рассмотрят инициативу жителей с требованием не разрешать девелоперу индустриальных парков Piche строительство комплекса Next Park в Дрейлини в непосредственной близости от жилых домов. Об этом свидетельствует подготовленный муниципалитетом проект решения Рижской думы.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано чуть более 2000 подписей за введение ограничений на строительство промышленных и логистических объектов в непосредственной близости от жилых домов.

Автор инициативы Алла Ефремова отмечает, что Конституция Латвии возлагает на государство и самоуправление обязанность обеспечивать право каждого человека жить в благоприятной и безопасной для здоровья окружающей среде.

В районе Дрейлини продвигается проект компании Piche под названием Next Park, предусматривающий строительство производственно-складского комплекса площадью более 28 000 квадратных метров примерно с 684 парковочными местами.

Комплекс планируется разместить приблизительно в 34 метрах от многоквартирных жилых домов и детского сада. Автор инициативы указывает, что объект такого масштаба может привести к увеличению транспортной нагрузки, уровня шума и загрязнения воздуха, а также создать дополнительные риски для безопасности.

По ее словам, в отношении проекта была проведена лишь первоначальная оценка воздействия на окружающую среду, что вызывает сомнения в полноте анализа возможных последствий.

По мнению автора инициативы, необходимо учитывать наличие рядом детского сада как особо чувствительного объекта. В связи с этим следует руководствоваться принципом предосторожности и обеспечить проведение более углубленной оценки проекта.

Цель инициативы — добиться того, чтобы проект не был реализован в его нынешнем виде, а также в будущем не допускать развития аналогичных крупномасштабных объектов в непосредственной близости от жилых домов.

Автор инициативы призывает приостановить дальнейшее продвижение проекта строительства Next Park до проведения полноценной и всесторонней оценки его воздействия на окружающую среду, транспорт и инфраструктуру, а также пересмотреть допустимость реализации проекта с учетом конкретной градостроительной ситуации.

Также предлагается внести изменения в правила использования и застройки территории Риги, установив четкое минимальное расстояние между жилой застройкой и крупными промышленными или логистическими объектами.

Кроме того, предлагается ввести усиленные требования к оценке проектов, граничащих с жилой застройкой. Особое внимание предлагается уделять транспортным потокам, уровню шума, загрязнению воздуха и почвы, ограничению доступа солнечного света и рискам для безопасности.

Авторы инициативы также требуют сделать обязательной полноценную оценку воздействия на окружающую среду и инфраструктуру до утверждения подобных проектов в непосредственной близости от многоквартирной жилой застройки и особо чувствительных объектов.

Помимо этого, предлагается четко закрепить в документах территориального планирования и обязательных правилах принцип, согласно которому в случае конфликта интересов приоритет должен отдаваться защите здоровья и безопасности жителей, а также качества их жизни.

Как ранее сообщало агентство LETA, в прошлом году Piche планировала начать строительство шести новых проектов — трех в Марупе, двух в Дрейлини и одного в Валдлаучи. Общая сумма инвестиций должна была составить 140 миллионов евро.

В Дрейлини Piche намерена развивать два новых парка. Один из них предусматривает создание 15 000 квадратных метров помещений в концепции stock office, совмещающих функции склада, офиса и магазина.

В свою очередь, в рамках проекта Next Park планируется создать 35 000 квадратных метров промышленных площадей недалеко от магазина IKEA.

Piche является компанией, специализирующейся на промышленном строительстве. Компания построила 160 промышленных объектов.

Кроме того, Piche возвела четыре индустриальных парка в районе Рижского аэропорта. Среди них — Lidostas parks площадью 85 000 квадратных метров, Green parks площадью 85 000 квадратных метров, Mārupes parks площадью 43 125 квадратных метров и Ulmaņa parks площадью 21 000 квадратных метров.

По информации Firmas.lv, в 2025 году оборот Piche составил 27,57 миллиона евро, а прибыль — 719 500 евро.

Компания зарегистрирована в 2005 году, ее основной капитал составляет 26 230 евро. Крупнейшим владельцем Piche является Петерис Сенканс, которому принадлежит 95,31% компании.

Теперь вопрос о дальнейшем продвижении Next Park предстоит рассмотреть Рижской думе. Инициатива жителей касается не только конкретного проекта в Дрейлини: ее авторы добиваются изменения городских правил, которые должны установить более четкие ограничения для строительства крупных промышленных и логистических объектов рядом с жилыми домами, детскими садами и другими чувствительными объектами.