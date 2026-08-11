Житель Риги решил проверить, насколько жарко в общественном транспорте, и измерил температуру воздуха в автобусах. В одном из случаев термометр показал +36 градусов, однако нормативов, определяющих допустимую температуру в салонах, в Латвии нет.

Житель Риги Дмитрий, который ежедневно пользуется общественным транспортом, решил проверить, насколько жарко в салонах автобусов. Для этого он несколько раз измерил температуру воздуха обычным термометром.

Самый высокий показатель оказался в автобусе №3, следующем между Плявниеками и Болдераей. По словам мужчины, термометр показал +36 градусов. В других автобусах температура также была высокой.

«Когда ежедневно ездишь, чувствуешь, что в автобусе очень жарко. Поехал раз, второй, третий — действительно жарко. Особенно жарко именно в новых автобусах. +36 градусов невозможно выдержать. Если на улице +30, то в автобусе +30 еще как-то можно терпеть, но когда в салоне жарче, чем на улице, это ненормально. Видно, что с людей пот льется ручьем», — рассказал Дмитрий передаче Bez Tabu (ТВ3).

По его мнению, если система кондиционирования не справляется с охлаждением салона, лучше использовать естественную вентиляцию.

«Мне кажется, что в таких случаях не стоит включать кондиционер. Лучше открыть люки, открыть окна, чтобы поступал свежий воздух. Тогда зачем вообще "Rīgas satiksme" закупила такие автобусы?» — сказал он.

В Rīgas satiksme признают, что в жаркие дни температура в салоне действительно может значительно повышаться, особенно если автобус заполнен пассажирами.

В компании пояснили, что на температуру влияет сразу несколько факторов: количество людей в салоне, частое открывание дверей на остановках, а также температура наружного воздуха. При этом нормативов, устанавливающих максимально допустимую температуру в общественном транспорте, сейчас не существует.

Аналогичную информацию подтвердили и в Инспекции здравоохранения. Там сообщили, что не контролируют микроклимат в общественном транспорте, поскольку соответствующие гигиенические нормы не разработаны.

Для сравнения специалисты отмечают, что для рабочих мест действующие правила предусматривают максимальную температуру до +28 градусов. Если же пассажиры считают условия в салоне некомфортными, им рекомендуют обращаться непосредственно к водителю.

Сам Дмитрий уверен, что разница между +30 и +36 градусами ощущается очень сильно.

«Если +30 градусов еще можно выдержать, то при +36 находиться в салоне практически невозможно», — говорит он.

Пока нормативов температуры для общественного транспорта нет, вопрос комфорта пассажиров остается на усмотрение перевозчика и технических возможностей конкретного автобуса.