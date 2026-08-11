Как известно, 17-го августа в удаленном режиме пройдет повторное собрание держателей облигаций airBaltic - на первом собрании не было кворума. Сегодня же ближе к вечеру правительство в обстановке секретности обсудит ситуацию в национальной авиакомпании. Видимо, в преддверие этого обсуждения руководство airBaltic решило предать огласке основные положения нового бизнес-плана.

Итак, бизнес-план предусматривает, что "Рига и впредь будет главным центром деятельности airBaltic, реализуя новую, основанную на спросе стратегию сети маршрутов и продолжая обеспечивать авиационную связь Латвии и более широкого региона Балтии". Под фразой "подстраивание объема флота Airbus A220-300", видимо, следует понимать сокращение авиапарка, тем самым уменьшая расходы на содержание парка лайнеров.

"Обеспечение более эффективной деятельности при реализации программы улучшения прибыли. Она призвана достичь регулярной ежегодной финансовой выгоды в размере около 45 миллионов евро", - обещают авторы планы. До сих пор, впрочем, прибылью и не пахло - все последние годы авиакомпания, увы, плодила только убытки.

Национальная авиакомпания признает, что для обеспечения ликвидности в ближайшее время планируется привлечь временное финансирование в размере 225 млн евро за счет совокупности обеспечения, имеющейся в приоритетных облигациях 2029 года (Senior Secured Notes)". То бишь - планируется убедить кредиторов в лице держателей облигаций в необходимости еще инвестировать средсва в стабилизацию авиакомпании.

"В долгосрочной перспективе предусмотрена рекапитализация предприятия в размере до 225 млн евро нового займа и 100 млн евро нового собственного капитала. Часть существующих облигаций 2029 года будет превращена в доли капитала компании, заменив оставшуюся часть новым, меньшим долгом в размере до 125 млн евро", - говорится в бизнес-плане.

Авиакомпания обещает "продолжать выполнять полную программу полетов в обычном режиме. Билеты клиентов, резервирования и оказанные услуги не затрагиваются. Цель этого плана - укрепление авиакомпании в долгосрочной перспективе."

План авиакомпании также предусматривает более концентрированную маршрутную сеть с Ригой как ее центральным узлом, сокращенный флот, полностью состоящий из самолетов Airbus A220-300, более тесные партнерства ACMI (аренда самолетов с экипажем) в течение всего года, а также улучшенную эффективность работы.

Эрно Хилден (Erno Hildén), президент и исполнительный директор авиакомпании airBaltic: "Каждая успешная авиакомпания должна непрерывно приспосабливаться к меняющимся рыночным условиям. Поэтому этот бизнес-план предусматривает продуманные и целенаправленные решения, укрепляющие долгосрочную конкурентоспособность airBaltic, при этом сохраняя то, что важнее всего — надежную совместимость, стабильную работу предприятия и финансовую устойчивость. Это создает стабильную основу для будущего развития предприятия и позволяет в долгосрочной перспективе создавать ценность для наших клиентов, партнеров и Латвии".

Бизнес-план предусматривает стратегию развития маршрутной сети, в центре которой находится Рига как главная база авиакомпании. Вместо того чтобы осуществлять масштабное расширение деятельности, airBaltic сосредоточится на укреплении своего присутствия на существующих рынках, увеличивая предложение маршрутов и частоту полетов там, где спрос и рентабельность самые высокие. Помимо маршрутов из Риги предприятие и впредь будет предлагать отдельные прямые рейсы с других своих баз. А тактические и сезонные полеты позволят эффективнее использовать флот в течение всего года.

airBaltic ожидает, что до конца 2026 года она будет эксплуатировать около 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с 54 самолетами в настоящее время, постепенно увеличивая флот примерно до 40 самолетов в 2031 году. Несмотря на меньший флот, предполагается, что емкость регулярных полетов в целом останется стабильной благодаря более эффективному использованию самолетов. Кроме того, более тесное коммерческое сотрудничество с партнерами ACMI обеспечит более эффективное использование летательных аппаратов в течение всего года, одновременно снизив сезонные колебания деятельности предприятия.

Планируется, что совокупное предложение регулярных полетов (ASK, или доступные километры сидячих мест - показатель, характеризующий предлагаемую авиакомпанией емкость полетов) снизится примерно с 9,6 млрд в 2026 году до 8,7 млрд в 2027 году, а затем постепенно вырастет примерно до 10,5 млрд в 2031 году. Это отражает более целенаправленную стратегию маршрутной сети, направленную на рентабельный рост.