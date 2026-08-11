В Риге начинаются масштабные ограничения движения, связанные с празднованием 825-летия города. Уже с 11 августа перекроют отдельные участки набережной 11 Ноября, а 15 августа полностью закроют для транспорта Старый город. При этом 15 и 16 августа общественный транспорт и муниципальные платные парковки будут бесплатными.

Первые ограничения начнут действовать 11 августа

С 6:00 11 августа до полуночи 16 августа движение закроют на набережной 11 Ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. Ограничения также коснутся параллельной улицы со стороны Старого города - от Полю гате до Яуниела.

Одновременно здесь запретят остановку и стоянку автомобилей. Оставленные машины будут перемещать на разрешенные парковочные места. Исключение сделают для транспорта со специальными пропусками, дипломатических и оперативных автомобилей.

При необходимости на Домской площади и улице Пилс временно организуют двустороннее движение. Это будет действовать с 11 по 15 августа, а также 16 августа.

15 августа перекроют весь Старый город

Главные ограничения ожидаются в день основных праздничных мероприятий. С 12:00 15 августа до 4:00 16 августа движение транспорта полностью закроют на территории Старого города.

В этот же период в Старом городе и на набережной 11 Ноября ограничат использование средств микромобильности. С 15 по 16 августа там также запретят движение электросамокатов, велосипедов, велорикш, электромобилей и конных экипажей.

Дополнительные ограничения коснутся улиц Аспазияс, Калькю и Кришьяня Барона. На отдельных участках парковка и остановка будут запрещены с 13–14 августа и до утра 16 августа.

Важная новость для пассажиров: проезд будет бесплатным

Тем, кто собирается в центр на праздничные мероприятия, город предлагает оставить автомобиль и воспользоваться общественным транспортом. 15 и 16 августа проезд в общественном транспорте будет бесплатным. В эти же дни не придется платить за муниципальные платные парковки.

Ограничения затронут и Даугаву. При необходимости с 10:00 11 августа до 20:00 16 августа движение судов ограничат на участке между Каменным и Вантовым мостами. 15 августа с 23:00 до полуночи судоходство здесь полностью остановят.

Ограничения связаны с праздничной программой

Масштабные перекрытия понадобились из-за мероприятий к 825-летию Риги. В их числе праздник «Открой Ригу! Код 825!» на набережной 11 Ноября, ярмарка ремесленников на Домской площади, события в Верманском саду и парке Узварас.

С 15 по 17 августа в Старом городе, на набережной и других площадках праздника также запретят использовать не связанные с мероприятиями звукоусиливающие устройства. А 16 августа на отдельных участках набережной временно ограничат торговлю мороженым и фастфудом - исключение сделают для продавцов, работающих в рамках праздничных мероприятий.