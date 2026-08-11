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Историческая Фемида возвращается в Рижскую ратушу спустя десятилетия 0 125

Наша Латвия
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фемида
ФОТО: LETA

В преддверии 825-летия Риги в Ратушу вернется историческая скульптура богини правосудия Фемиды. Почти двухметровый оригинал XVIII века весом около полутонны долгое время хранился в Доме Черноголовых.

В среду, 12 августа, историческую скульптуру Фемиды перенесут в здание Рижской ратуши, сообщили агентству LETA в Управлении внешних коммуникаций Рижской думы.

До сих пор фасад Ратуши украшала копия Фемиды, тогда как оригинальная скульптура XVIII века бережно хранилась в Доме Черноголовых.

Почти двухметровая и весящая около полутонны скульптура богини правосудия выполнена из песчаника. Ее автор — скульптор Даниэль Курлавскис. Произведение было создано в середине XVIII века.

До 1954 года Фемида находилась на вершине декоративного фронтона Рижской ратуши. Во время Второй мировой войны здание сгорело, однако сама скульптура уцелела.

После войны Фемида несколько раз меняла свое местонахождение. Некоторое время она находилась на фасаде здания Рижского технического университета, позднее ее перенесли в главное здание Латвийского университета на бульваре Райня. С 2012 года в течение нескольких лет скульптура экспонировалась на юридическом факультете Латвийского университета.

В 2017 году Латвийский университет передал Фемиду в распоряжение Рижского самоуправления, после чего скульптуру разместили в подвалах Дома Черноголовых. Там историческое произведение искусства находилось на хранении и было доступно для осмотра.

В самоуправлении подчеркивают, что возвращение Фемиды в Рижскую ратушу станет символическим восстановлением исторической памяти. В год юбилея столицы это должно напомнить о способности Риги сохранять и беречь свои ценности, историю и культурное наследие.

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#Рига #история #Латвия #искусство
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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