В среду погода в Латвии станет спокойнее: кратковременные дожди пройдут лишь местами, а в большинстве районов будет переменная облачность. Вечером, когда жители смогут наблюдать частичное солнечное затмение, синоптики также обещают благоприятные условия.

В среду дожди в Латвии станут менее интенсивными и пройдут лишь местами. По прогнозам синоптиков, осадки наиболее вероятны в центральной и восточной частях страны.

В течение суток ожидается переменная облачность. Будет дуть западный и северо-западный ветер от слабого до умеренного, с порывами 9–14 метров в секунду, а на побережье Видземе — до 16 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до +8...+13 градусов, а на побережье будет теплее — до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +17...+21 градуса.

В Риге ночью и в первой половине дня временами ожидается дождь. Северо-западный ветер в порывах усилится до 16 метров в секунду. Температура ночью составит около +15 градусов, днем — до +19 градусов.

Что важно, вечером, когда жители Латвии смогут наблюдать частичное солнечное затмение, существенного ухудшения погоды не ожидается. По прогнозу сохранится небольшая переменная облачность, поэтому во многих районах страны будут хорошие шансы увидеть астрономическое явление.

После нескольких дождливых дней среда станет более комфортной для прогулок, хотя прохладный северо-западный ветер будет создавать ощущение более низкой температуры.