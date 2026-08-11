Во время работ по благоустройству муниципальных кладбищ Риги в этом году было собрано и отправлено на переработку около 260 изношенных автомобильных шин. В самоуправлении считают, что это свидетельствует о продолжающемся незаконном выбросе отходов.

На муниципальных кладбищах Риги с начала года обнаружили и вывезли не менее 260 автомобильных шин. Все покрышки переданы специализированным предприятиям для экологически безопасной переработки.

В Рижском самоуправлении отмечают, что подобные находки регулярно фиксируются во время работ по благоустройству территорий. Изношенные шины относятся к отходам, которые нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором или оставлять в общественных местах.

Фактически расходы на уборку таких свалок ложатся на городской бюджет. Помимо дополнительных затрат, незаконно выброшенные покрышки ухудшают состояние кладбищ и негативно влияют на окружающую среду.

Власти напоминают, что использованные шины можно сдавать через специальные пункты приема и акции по сбору покрышек. Именно таким способом были утилизированы все обнаруженные на кладбищах шины.

Чтобы сократить количество подобных случаев, самоуправление намерено продолжить благоустройство кладбищ и усилить контроль за незаконным выбросом отходов.

Власти также призывают жителей пользоваться легальными способами утилизации автомобильных шин и других опасных отходов, чтобы не создавать дополнительных расходов для города и сохранять порядок в общественных местах.