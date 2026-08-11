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Латвия начинает операцию «Оборотень». Найден первый туннель нелегалов 11 2808

Наша Латвия
Дата публикации: 11.08.2026
LETA
Изображение к статье: Оборотень

В Латвии сегодня началась операция «Волкатис» ("Оборотень"), в ходе которой все ответственные службы будут проводить синхронизированные мероприятия по ограничению нелегальной миграции, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс.

На прошлой неделе после заседания правительства премьер заявил журналистам, что в августе будут проведены существенные превентивные мероприятия со стороны Министерства внутренних дел и оборонного ведомства, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе, которая одновременно является и внешней границей Европейского союза.

Сегодня в полночь на участке Силенского подразделения пограничной охраны был обнаружен первый вырытый мигрантами туннель, сообщил в понедельник журналистам министр внутренних дел Янис Домбрава (NA).

Домбрава отметил, что благодаря тесному сотрудничеству Государственной пограничной службы, Национальных вооружённых сил (НВС) и Государственной полиции была обнаружена группа мигрантов. «Пытаясь более точно установить, каким образом они попали в нашу страну, мы обнаружили этот скрытый туннель. Пока это первый туннель такого рода в Латвии», — сказал Домбрава.

Министр заявил, что будут оценены необходимые превентивные меры, которые можно было бы принять. По его словам, он поручил государственному секретарю выяснить возможности проведения сканирования грунта вдоль внешней сухопутной границы Латвии, а также принятия других мер, чтобы установить, является ли этот туннель единственным или существуют и другие.

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#НАТО #граница #Латвия #миграция #безопасность #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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