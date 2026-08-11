Представитель Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Кристиан Папс объяснил, как составляются предупреждения и почему даже несколько сантиметров снега могут вызвать хаос, а могут пройти незаметно.

Погодные предупреждения в Латвии составляются не только на основании прогнозируемой температуры, количества осадков или силы ветра. Синоптики оценивают и возможные последствия для людей, транспорта и повседневной жизни. Об этом в эфире TV24 рассказал руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Кристиан Папс.

По его словам, в Латвии при подготовке предупреждений используют принципы, сходные с теми, которые применяются в других странах Европы. Однако одного формального показателя недостаточно - специалисты анализируют прогнозы, различные сценарии и потенциальное влияние погодного явления.

Желтый уровень означает, что погода еще не обязательно будет опасной, но способна нарушить привычный распорядок дня. Оранжевый предупреждает уже о более серьезной ситуации, из-за которой людям может потребоваться изменить планы или отказаться от поездок.

Красный уровень является самым высоким. "Красный уровень предупреждения уже означает, что, возможно, лучше вообще не выходить из дома, потому что погодные условия опасны", - объяснил Папс.

При этом синоптик обратил внимание на распространенное заблуждение. Если в определенной части Латвии объявлено оранжевое или красное предупреждение, это вовсе не означает, что опасная погода обязательно будет наблюдаться в каждой точке этого региона. Особенно это характерно для гроз. Такие явления могут быть очень локальными: в одном месте может бушевать сильная гроза, а всего в нескольких километрах оттуда светить солнце. "Это не означает, что везде, где действует это предупреждение, погода будет опасной. Это жители нередко неправильно понимают", - отметил синоптик.

Именно поэтому в предупреждениях уточняется, ожидается ли опасное явление "местами" или "на большей части" определенного региона.

При составлении предупреждения специалисты оценивают не только вероятность того, что погодный показатель достигнет установленного порога, но и масштаб возможного воздействия. Одно и то же количество осадков при разных обстоятельствах способно привести к совершенно разным последствиям. В качестве примера Папс привел снегопад. Если пять сантиметров снега выпадают во второй половине зимы, когда дороги уже регулярно очищаются, а водители привыкли к зимним условиям, последствия могут оказаться незначительными. Особенно если снег идет ночью в выходной день. Но те же пять сантиметров в конце осени или в начале зимы могут создать гораздо более серьезные проблемы. Многие автомобилисты еще могут ездить на неподходящей для зимы резине, а если снег выпадает в понедельник утром, когда дороги переполнены, ситуация резко меняется.

"Там даже не нужны пять сантиметров. Возможно, достаточно двух-трех сантиметров, чтобы на улицах был полный хаос и происходили аварии", - подчеркнул Папс.

Таким образом, при объявлении погодного предупреждения синоптики учитывают не только силу самого явления. Важны также время суток, день недели, сезон, состояние дорог, готовность людей к изменению погоды и количество людей, которых потенциально может затронуть опасное явление.

Именно поэтому отсутствие опасных признаков за окном в конкретный момент еще не означает, что объявленное предупреждение является необоснованным. Погода может быть локальной, а ее влияние - существенно различаться даже на небольшой территории.

По словам Папса, оценка потенциальных последствий является одной из самых ответственных задач синоптиков: предупреждение должно отражать не только то, что произойдет с атмосферой, но и то, насколько серьезными могут оказаться последствия для людей.