Жители многоэтажного дома в Иманте жалуются, что после сильных дождей один из лифтов регулярно выходит из строя. Из-за этого людям, в том числе пожилым жильцам и семьям с детьми, приходится подниматься домой пешком — некоторым даже на 18-й этаж.

После каждого сильного ливня в одном из домов рижского района Иманта возникают проблемы с лифтами. Один из них регулярно выходит из строя после подтопления, а оставшийся не всегда справляется с нагрузкой.

Съемочная группа Bez Tabu (ТВ3) убедилась, что один из лифтов действительно не работает — вход в него был перегорожен. Второй лифт в момент съемки функционировал, что позволило журналистам подняться на верхние этажи и поговорить с жителями.

По словам жильцов, особенно тяжело приходится тем, кто живет на верхних этажах и ежедневно возвращается домой с покупками или маленькими детьми.

«Это ужасно, особенно если живешь на 13-м этаже. Мне еще проще, но есть люди с детьми, которые живут еще выше и каждый день поднимаются с тяжелыми сумками. Самая большая проблема в том, что никто ничего не ремонтирует, и никакой информации тоже нет», — рассказал житель дома Кристап.

Для некоторых жителей отсутствие лифта означает десятки лишних подъемов каждую неделю.

«Это просто кошмар! С собакой нужно выходить четыре раза в день. Самим еще на работу ходить. Возвращаюсь домой — и снова пешком», — говорит Тамара.

84-летний Александр признается, что после похода в магазин ему приходится делать остановки практически на каждом этаже.

«Очень жаль, что второй лифт не работает. Говорят, его затопило. Мне 84 года. Когда спускался с 15-го этажа — еще ничего, но потом возвращался из магазина с двумя сумками... Это было очень тяжело», — рассказал он.

За техническое обслуживание лифтов отвечает компания Pilsētas lifti, а организацией ремонта занимается управляющая компания VESTABALT Jums.

Представитель управляющей компании Алла Афанасьева пояснила, что лифт не работает из-за повреждений после затопления.

«Лифт не работает, потому что мы заказали необходимые детали. Как только они поступят, надеемся запустить и второй лифт», — сказала она.

По ее словам, во время подтопления вода заливает нижнюю часть шахты, где расположены двигатели и другое оборудование.

«Во время затопления под водой оказываются все двигатели и все механизмы, расположенные внизу шахты», — пояснила Афанасьева.

В Рижской думе сообщили, что знают о ситуации, однако отметили: город отвечает только за систему отвода дождевой воды в пределах красных линий улиц. За инженерные сети на территории дома ответственность несут собственники здания, поэтому именно им предстоит искать долгосрочное решение проблемы.

Пока причина подтоплений не устранена, жители опасаются, что после каждого сильного дождя ситуация с лифтами будет повторяться вновь.