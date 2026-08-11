На улицах Риги появился необычный трамвай: на специальной платформе он перевозит болид «Формулы-1». Увидеть необычный состав в разных районах столицы можно с 10 по 14 августа.

Как сообщает Rīgas satiksme, специальный трамвай курсирует по различным маршрутам таким образом, чтобы не мешать регулярным пассажирским перевозкам.

Состав с болидом можно будет увидеть по пути в Иманту, Юглу, Межапарк, Ильгюциемс и Кенгарагс. Компания даже шутит, что на этот раз трамваю удалось хотя бы ненадолго оказаться впереди мощной машины «Формулы-1».

Для желающих поймать необычный состав и сфотографировать его Rīgas satiksme опубликовала специальный график движения.

График движения трамвая с болидом «Формулы-1»

В Rīgas satiksme также напоминают зрителям соблюдать осторожность возле трамвайных путей и не выходить на рельсы ради эффектного кадра.