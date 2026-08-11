Тем, кто собирается в среду наблюдать за солнечным затмением, необходимо заранее позаботиться о защите глаз. Офтальмологи предупреждают: обычные солнцезащитные очки, закопченное стекло и другие популярные «народные» способы не защищают сетчатку от опасного солнечного излучения.

Специалисты глазной клиники Роттердама призвали любителей астрономии соблюдать меры безопасности во время наблюдения за солнечным затмением, передает NOS.

«Для того чтобы смотреть непосредственно на Солнце, подходят только специальные очки для наблюдения за затмением», — объяснила офтальмолог Ике Схаутен.

При этом очки должны быть исправными, без повреждений и соответствовать международному стандарту безопасности ISO 12312-2. Такие фильтры пропускают лишь очень небольшую часть солнечного излучения.

Обычные темные солнцезащитные очки для этой цели не подходят. Не стоит рассчитывать и на неподходящие сварочные стекла: они могут пропускать слишком много опасного излучения.

Повреждение сетчатки можно не почувствовать

Главная опасность заключается в том, что человек может не сразу понять, что получил повреждение глаз.

«Если смотреть на Солнце без защиты, можно повредить сетчатку», — предупреждает Схаутен.

При этом сама сетчатка не подает привычного болевого сигнала, поэтому в момент повреждения человек может ничего не почувствовать.

Последствия способны проявиться позже: в поле зрения может возникнуть темное пятно, изображение иногда становится искаженным или менее четким. В некоторых случаях такие нарушения зрения могут сохраняться длительное время или оказаться необратимыми.

Именно поэтому специалисты советуют не экспериментировать с защитой и использовать только предназначенные для наблюдения за Солнцем сертифицированные очки.

В преддверии затмения спрос на специальные защитные очки резко вырос. При этом выяснилось, что далеко не вся продаваемая продукция соответствует требованиям.

CD, закопченное стекло и отражение в воде не помогут

В интернете можно встретить множество советов о том, как посмотреть на солнечное затмение без специальных очков.

Например, предлагается наблюдать за Солнцем через CD или DVD, закопченное стекло, фотонегатив либо смотреть на его отражение в воде.

Офтальмологи предупреждают: подобные способы небезопасны и не обеспечивают необходимой защиты глаз.

Не стоит считать безопасным и наблюдение за затмением через экран смартфона или камеры. Специалисты не рекомендуют использовать такой способ в качестве защиты глаз.

Как посмотреть затмение без специальных очков

Если специальных очков нет, за затмением можно наблюдать косвенным способом — вообще не глядя непосредственно на Солнце.

Один из простейших вариантов — сделать небольшое отверстие в плотном листе бумаги или картона и спроецировать солнечный свет через него на другую поверхность. На ней будет видна меняющаяся форма солнечного диска.

Для похожего эффекта можно использовать даже обычный дуршлаг: множество небольших отверстий создадут проекции Солнца, по которым можно наблюдать за ходом затмения.

Главное правило остается неизменным: при использовании подобных методов смотреть нужно на проекцию, а не через отверстия непосредственно на Солнце.

Солнечное затмение может стать впечатляющим зрелищем, однако нескольких секунд незащищенного взгляда на яркое Солнце достаточно, чтобы подвергнуть зрение серьезному риску. Для прямого наблюдения следует использовать только неповрежденные специальные очки, соответствующие стандарту ISO 12312-2, а при их отсутствии безопаснее наблюдать за проекцией затмения, не направляя взгляд на Солнце.

Когда солнечное затмение можно будет увидеть в Латвии

В Латвии солнечное затмение можно будет наблюдать в среду, 12 августа 2026 года. Оно будет частичным: полная фаза, которую увидят жители некоторых других регионов мира, на территории Латвии наблюдаться не будет.

В Риге затмение начнется примерно в 20:06, максимальная фаза наступит в 20:57. Расчетная величина затмения (magnitude) составит около 0,839. Завершится явление примерно в 21:11, практически одновременно с заходом Солнца. Поэтому для наблюдения особенно важно выбрать место с открытым горизонтом в направлении заходящего Солнца.

В разных частях Латвии время будет немного отличаться. Например, в Лиепае максимум ожидается около 20:59, а в Даугавпилсе — около 20:53.

Именно из-за низкого положения Солнца наблюдать затмение лучше с открытой площадки, где обзор не закрывают дома или деревья. При этом даже у самого горизонта смотреть непосредственно на Солнце без специальных сертифицированных очков нельзя.