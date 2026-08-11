С понедельника, 17 августа, после завершения очередного этапа строительных работ на мосту Йоргиса Земитанса в Риге изменится организация движения общественного транспорта. Остановка «Zemitānu stacija» для нескольких маршрутов троллейбусов и автобусов в обоих направлениях вернется на свое привычное место.

С понедельника, 17 августа, на прежнем месте в обоих направлениях движения будут восстановлены остановки «Zemitānu stacija» троллейбусов маршрутов № 18, 23 и 35, а также автобусов маршрутов № 49 и N6, сообщает Rīgas satiksme.

Одновременно будет закрыта временная остановка, расположенная сразу за перекрестком улиц Дзелзавас и Браслас.