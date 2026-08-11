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Остановка «Zemitānu stacija» возвращается на прежнее место 1 503

Наша Латвия
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мост Йоргиса Земитанса

С понедельника, 17 августа, после завершения очередного этапа строительных работ на мосту Йоргиса Земитанса в Риге изменится организация движения общественного транспорта. Остановка «Zemitānu stacija» для нескольких маршрутов троллейбусов и автобусов в обоих направлениях вернется на свое привычное место.

С понедельника, 17 августа, на прежнем месте в обоих направлениях движения будут восстановлены остановки «Zemitānu stacija» троллейбусов маршрутов № 18, 23 и 35, а также автобусов маршрутов № 49 и N6, сообщает Rīgas satiksme.

Одновременно будет закрыта временная остановка, расположенная сразу за перекрестком улиц Дзелзавас и Браслас.

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#Рига #транспорт #строительство #автобусы #общественный транспорт
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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