Латвия является одним из крупнейших экспортеров гранул в Европейском союзе, однако на внутреннем рынке, где их используют около 40 тыс., или 5% домохозяйств, началась паника. Ответственное министерство пытается ее уменьшить, призывая производителей подписать меморандум, который позволит обеспечить доступность гранул.

Поскольку многие начали очень заблаговременно готовиться к следующему отопительному сезону, уже в середине лета на рынке гранул наблюдался заметный ажиотаж. Несколько латвийских производителей, в том числе "Graanul Invest", "Kurzemes granulas", "Scandbio Latvia" и "Bitus Latvia", из-за высокого спроса временно перестали принимать новые заказы, сосредоточившись на выполнении уже заключенных договоров. Председатель правления Латвийской ассоциации биомассы "LATbio" Дидзис Палейс рассказывает, что в настоящее время производители гранул работают на полную мощность.

"Многие уже с начала июня ввели очереди. Возможно, именно они создают ложное впечатление о ситуации на рынке, поскольку люди нередко записываются в очередь сразу к нескольким производителям. Получив гранулы, покупатели не сообщают об этом другим заводам, поэтому их заказы не аннулируются", - говорит Палейс.

После прошлой зимы многие поняли: гранулы нужно покупать летом, по крайней мере основной объем, необходимый для отопительного сезона.

"Это вызвало напряженность, когда за сравнительно короткий период спрос значительно вырос", - отмечает глава ассоциации. По его словам, производственные мощности заводов гранул значительно превышают потребности внутреннего рынка, поскольку они работают равномерно в течение всего года.

"Если огромное количество продукции пытаются забрать за один месяц, естественно, производственные мощности не успевают за спросом, и возникает напряженность", - говорит Палейс. На доступность гранул этим летом повлиял и высокий спрос на польском рынке. "Это что-то новое, поскольку ранее Польша не была настолько активна. Польские торговцы заранее пополнили свои запасы гранул. Сейчас, судя по всему, эта задача уже выполнена, на польском рынке ощущается спад напряженности, поэтому давление на внутреннем рынке должно уменьшиться", - говорит Палейс.

Что касается тенденций на рынке, он предполагает, что в ближайшее время спрос должен снизиться, поскольку большинство потребителей уже закупили необходимые на следующий отопительный сезон гранулы. Кроме того, снижается спрос на крупнейших экспортных рынках - в Италии, Германии и Дании, а также в Польше, где цены были сравнительно высокими.