Променад Мукусалас, созданный в окрестностях Национальной библиотеки, задумывался как место, где рижане и гости города могли бы неспешно наслаждаться прогулками, отдыхать и любоваться панорамой Старой Риги, пишет Nasha.lv. Однако реальность пока выглядит совсем иначе — даже летними вечерами на этой обширной территории людей немного или нет вовсе.

Почему место, которое должно было стать одной из самых привлекательных зон отдыха в Риге, до сих пор не выглядит как любимое место встреч горожан?

Об этом в социальной сети “X” развернулась дискуссия. Один пользователь после осмотра променада делает совсем простой вывод: “По сути, негде припарковать машину.” Другой комментатор видит проблему ещё жёстче, иронично замечая: “Надо попросить архитектора добавить побольше “жизни”.”

Другие же напоминают о вполне практической проблеме — жаре: “Была жаркая погода, там как на сковородке.”

Таким образом, одной из проблем может быть не само место, а то, насколько оно пригодно для повседневного использования. Одного красивого вида не всегда достаточно, чтобы люди захотели проводить в каком-то месте несколько часов.

Один комментатор рассказывает, что действительно отправился посмотреть променад вместе с семьёй. Маршрут прогулки составил примерно 15 километров — от центра через Старую Ригу и променад до Луцавсалы и обратно. Однако и после этого опыта семья пришла к выводу: “Это не самое уютное место для прогулок.” Особенно сложно было добираться с коляской для двойни.

Другой рижанин сравнивает эту территорию с другими местами отдыха в Пардаугаве и отмечает, что некоторые из них ему не нравятся по одной конкретной причине — детям там недостаточно занятий. “Там нет батутов”, — пишет он.

Интересную идею предлагает “Citify”, указывая на опыт столицы Южной Кореи — Сеула. Там в одном из общественных мест отдыха люди могут взять из небольшого прокатного трейлера лампу, коврик для сидения и складной столик. Еду можно заказать с доставкой и получить в специально указанном месте, а затем отправиться на выбранное место для пикника.

Идея проста — не только построить красивое общественное пространство, но и дать людям повод в нём находиться. Именно это, возможно, и является одним из главных вопросов и в случае рижского променада. Достаточно ли у людей причин там оставаться?

Вид на Старую Ригу есть. Широкий променад есть. Но если поблизости нет места, где купить кофе или ужин, присесть поудобнее, спрятаться от солнца, занять чем-то детей и удобно добраться на машине или общественном транспорте, одной красивой панорамы может оказаться недостаточно.

«Многомиллионный некачественный объект не интересует жителей из-за близости автомобилей!»