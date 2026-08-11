В Рижском зоопарке произошло редкое событие — впервые здесь появился на свет детеныш зебры Греви, одного из самых редких видов зебр в мире. Маленькая Миа уже выходит в экспозицию саванны, где посетители могут наблюдать за ней в первой половине дня.

Впервые в истории Рижского зоопарка родился детеныш зебры Греви. Самка по кличке Грета 27 июня родила дочь, которую назвали Миа.

Сейчас малышке уже больше месяца. Она активно растет, становится смелее и постепенно привыкает к жизни в просторной экспозиции саванны.

При рождении полосы у Мии имели заметный коричневый оттенок, однако со временем они станут черными. Как напоминают в зоопарке, рисунок полос у каждой зебры уникален — так же, как отпечатки пальцев у человека.

Пока Миа только знакомится с окружающим миром, новыми запахами, звуками и соседями по вольеру. Поэтому увидеть ее можно не весь день.

Посетителей приглашают наблюдать за маленькой зеброй ежедневно с 10:00 до 13:00. Затем Миа вместе с матерью уходит отдыхать в закрытую часть экспозиции.

С появлением детеныша семья зебр Греви в Рижском зоопарке насчитывает уже четырех животных — Марти, Грету, Инайю и маленькую Мию. В открытом вольере они соседствуют с каннами и импалами.

Зебра Греви считается самым крупным видом зебр и относится к редким животным, численность которых в дикой природе продолжает сокращаться. Поэтому рождение каждого детеныша имеет большое значение для сохранения этого вида в европейских зоопарках.

В ближайшие недели у посетителей есть возможность увидеть первую в истории Рижского зоопарка зебру Греви, рожденную здесь, пока она делает свои первые шаги в большом вольере.