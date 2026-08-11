С 30 июля визуальный осмотр многоквартирного дома нужно проводить один раз в год. До сих пор для отдельных зданий это требовалось делать дважды в год. Один осмотр стоит 20-60 евро, поэтому в типичном доме на шестьдесят квартир новые правила означают экономию всего около одного евро на квартиру.

Civinity призывает собственников квартир не воспринимать сокращение числа проверок как повод оставить дом без внимания и напоминает о возможности заказать осмотр тогда, когда он покажется необходимым.

Поправки к правилам Кабинета министров № 907 об осмотре, техническом обслуживании и текущем ремонте жилого дома вступили в силу 30 июля. Они устанавливают единую периодичность визуальной оценки элементов, конструкций, оборудования и инженерных сетей дома. Обязанность проводить дополнительные осмотры после штормов, паводков, сильных осадков и других стихийных бедствий, а также после аварий, способных создать угрозу, сохраняется. Управляющий также продолжит заботиться о доме и тщательно следить за его визуальным состоянием, как и прежде.

Изменения инициировала рабочая группа по снижению бюрократии, указав, что более частые обязательные осмотры требуют значительных финансовых ресурсов и тем самым уменьшают возможности выполнять необходимые дому улучшения. Министерство экономики поясняет, что при визуальном осмотре можно обнаружить только видимые повреждения, а повторный осмотр не улучшает ситуацию, если необходимость ремонта уже известна.

Большинство многоквартирных домов в Латвии построено до 1990 года, а стандартный срок службы типовых зданий советского периода составляет 50–70 лет. Для части домов этот срок уже истёк, однако это не означает, что они находятся в плохом техническом состоянии. При своевременном ремонте дом прослужит ещё десятки лет, но одновременно это означает, что ценность информации о фактическом состоянии конкретного здания сейчас наивысшая за всё время его существования.

«Износ здания происходит неравномерно и почти никогда не начинается так, как это представляют себе собственники. В девяти случаях из десяти всё начинается с воды: засорившаяся водосточная труба, трещина в шве между панелями или отсыревший утеплитель на чердаке. Зимой вода замерзает, трещина расширяется, и спустя недолгое время то, что начиналось как простой ремонт, превращается в ремонт несущей конструкции. Расходы растут не постепенно - они взлетают», - объясняет Тадас Матжошайтис, член правления Civinity.

Также Civinity рекомендует собственникам квартир запросить у своего управляющего журнал регистрации осмотров дома и записи последних осмотров, поскольку проверки не отменены - изменилась лишь их периодичность. Важно и проверить в Информационной системе строительства (BIS), есть ли у дома заключение периодического технического обследования. В Латвии около 38 тысяч многоквартирных домов, и требования для всех одинаковы.

Тадас Матжошайтис призывает собственников квартир также следить за тем, куда будет направлена экономия, возникшая благодаря более редким осмотрам дома. Нормативные акты не гарантируют, что сэкономленные средства попадут в накопительный фонд дома - решать это придётся сообществу собственников квартир.

Несколько десятков евро в год, растворяющиеся в повседневных расходах, не дают дому ничего. Те же несколько десятков евро, накопленные за пару лет, - уже сумма, с которой можно начать работы, а не ждать, пока действовать заставит авария.