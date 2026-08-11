В Латвии изменен календарь детской вакцинации: вторую дозу комбинированной вакцины против кори, краснухи и эпидемического паротита теперь будут вводить в четыре года вместо семи лет. Решение связано с ростом заболеваемости корью в Европе и вспышкой инфекции, зарегистрированной этой весной в Латвии.

Вторую дозу комбинированной вакцины против кори, краснухи и эпидемического паротита в дальнейшем дети будут получать в возрасте четырех лет, а не семи, как было до сих пор. Соответствующие изменения в календаре детской вакцинации утвердило правительство.

Изменения связаны с растущим риском распространения кори в Европе, а также со вспышкой заболевания, зарегистрированной в этом году в Латвии. До 15 апреля в стране было выявлено 49 случаев кори, в том числе у 30 детей. Ни один из заболевших детей не был вакцинирован против кори.

Министерство здравоохранения (VM) ссылается на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, согласно которым для предотвращения циркуляции инфекции две дозы вакцины против кори должны получить не менее 95% населения.

По данным Минздрава, одна доза вакцины обеспечивает защиту примерно 93% привитых, а две дозы — около 97%.

До сих пор первую дозу комбинированной вакцины против кори, краснухи и эпидемического паротита дети получали в возрасте от 12 до 15 месяцев, а вторую — в семь лет. Теперь вторую дозу будут вводить уже в четырехлетнем возрасте.

В переходный период вакцинация охватит также детей в возрасте от пяти до семи лет, которые еще не получили вторую дозу. В первую очередь планируется вакцинировать семилетних. Минздрав рассчитывает завершить ревакцинацию этой возрастной группы в течение двух лет.

Изменяется и порядок введения первой дозы. Первую прививку против кори, краснухи и эпидемического паротита, а также первую дозу вакцины против ветряной оспы теперь планируется делать ровно в 12 месяцев, а не в промежутке от 12 до 15 месяцев.

В Минздраве объясняют это необходимостью обеспечить детям более раннюю защиту от этих инфекций.

Для остальных прививок, которые в этом возрасте являются продолжением уже начатого курса вакцинации, интервал от 12 до 15 месяцев сохранится.

Изменения календаря вакцинации не потребуют дополнительных расходов из государственного бюджета.

Ранее LETA сообщала, что весной в Латвии произошла вспышка кори, в результате которой заболели по меньшей мере 49 человек. Значительную часть заболевших составляли ученики одной школы.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) также сообщал, что охват детей вакцинацией против кори в Латвии снизился и не достигает необходимых для коллективного иммунитета 95%.

Таким образом, главная цель изменений — сократить период, когда ребенок после первой прививки еще не получил максимальную защиту. Вторую дозу вакцины теперь будут вводить на три года раньше — в четыре года вместо семи.