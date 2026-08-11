В Латвии насчитывается чуть более 28 000 негосударственных организаций (НГО). Ежегодно регистрируется около 1000 новых, и доходы большинства из них за 2025 год составляют до 100 000 евро.

Лишь у 84 организаций доходы составили более 1 млн евро, свидетельствует исследование компании "Lursoft IT" о НГО и уровне их доходов в 2025 году. "Если в разделении юридических лиц на государственный и коммерческий сектор все предельно ясно, то в секторе НГО приходится констатировать, что в регулировании их деятельности довольно много дискуссионных и размытых вопросов", - говори член правления "Lursoft IT" и член двух общественных организаций Айнарс Брувелис.

Он отмечает, что исторически НГО можно разделить на несколько основных групп: политические организации, религиозные организации, общества и фонды. "Когда в публичном пространстве заходит речь о НГО, первые две группы почему-то игнорируются. Хотя именно они исторически представляют крупнейшие отделенные от государства группы общества", - отмечает Брувелис. Даже если смотреть узко - только на общества и фонды, то их классификация по целям деятельности очень разнообразна. Это не только федерации различных видов спорта, благотворительные организации и экологические общества, но и профсоюзы, кооперативы собственников квартир, ассоциации предпринимателей и т. д.

"Различаются также источники их финансирования и цели. Большая часть организаций по своей сути создана для ведения хозяйственной деятельности, к которой обязывает закон, но без цели получения прибыли - это, например, общества собственников квартир. Ряд организаций (профсоюзы, общества по интересам, благотворительные фонды) живут за счет членских взносов и пожертвований. А есть организации, которые существуют исключительно за счет выделяемых им бюджетных средств, то есть денег налогоплательщиков. Это означает, что существует огромное количество радикально отличающихся друг от друга структур с совершенно разной моделью финансирования", - поясняет представитель "Lursoft IT".

НГО учреждают не только частные лица, но и предприятия, в том числе и сама "Lursoft IT" является участником пяти НГО. Как отмечает Брувелис, в Латвии не популярны референдумы, которые позволили бы объективно оценить уровень поддержки инициатив тех или иных НГО, поэтому в латвийских реалиях называть себя представителями гражданского общества могут только политические партии. "Ведь только они обращаются к обществу и получают на выборах мандат от определенной части населения", - отмечает Брувелис. Он также напоминает, что политические партии, способные набрать поддержку 2% граждан, получают государственное финансирование.