Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии пересчитали общественные организации - вы не поверите сколько их 0 126

Наша Латвия
Дата публикации: 11.08.2026
Diena.lv
Изображение к статье: Голосующие руки

В Латвии насчитывается чуть более 28 000 негосударственных организаций (НГО). Ежегодно регистрируется около 1000 новых, и доходы большинства из них за 2025 год составляют до 100 000 евро.

Лишь у 84 организаций доходы составили более 1 млн евро, свидетельствует исследование компании "Lursoft IT" о НГО и уровне их доходов в 2025 году. "Если в разделении юридических лиц на государственный и коммерческий сектор все предельно ясно, то в секторе НГО приходится констатировать, что в регулировании их деятельности довольно много дискуссионных и размытых вопросов", - говори член правления "Lursoft IT" и член двух общественных организаций Айнарс Брувелис.

Он отмечает, что исторически НГО можно разделить на несколько основных групп: политические организации, религиозные организации, общества и фонды. "Когда в публичном пространстве заходит речь о НГО, первые две группы почему-то игнорируются. Хотя именно они исторически представляют крупнейшие отделенные от государства группы общества", - отмечает Брувелис. Даже если смотреть узко - только на общества и фонды, то их классификация по целям деятельности очень разнообразна. Это не только федерации различных видов спорта, благотворительные организации и экологические общества, но и профсоюзы, кооперативы собственников квартир, ассоциации предпринимателей и т. д.

"Различаются также источники их финансирования и цели. Большая часть организаций по своей сути создана для ведения хозяйственной деятельности, к которой обязывает закон, но без цели получения прибыли - это, например, общества собственников квартир. Ряд организаций (профсоюзы, общества по интересам, благотворительные фонды) живут за счет членских взносов и пожертвований. А есть организации, которые существуют исключительно за счет выделяемых им бюджетных средств, то есть денег налогоплательщиков. Это означает, что существует огромное количество радикально отличающихся друг от друга структур с совершенно разной моделью финансирования", - поясняет представитель "Lursoft IT".

НГО учреждают не только частные лица, но и предприятия, в том числе и сама "Lursoft IT" является участником пяти НГО. Как отмечает Брувелис, в Латвии не популярны референдумы, которые позволили бы объективно оценить уровень поддержки инициатив тех или иных НГО, поэтому в латвийских реалиях называть себя представителями гражданского общества могут только политические партии. "Ведь только они обращаются к обществу и получают на выборах мандат от определенной части населения", - отмечает Брувелис. Он также напоминает, что политические партии, способные набрать поддержку 2% граждан, получают государственное финансирование.

×
Читайте нас также:
#Латвия #доходы #финансирование #политические партии
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Улица Алберта
Изображение к статье: медицина в Латвии
Изображение к статье: День рождения Риги
Изображение к статье: Промышленно-логистический комплекс Next Park

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экзотические растения для домашнего выращивания
Дом и сад
Изображение к статье: На Netflix вышел драматический сериал «Я не боюсь»
Культура &
Изображение к статье: гранулы в ладонях
Наша Латвия
3
Изображение к статье: аптека
Бизнес
Изображение к статье: Домашняя пастила из слив: полезный и натуральный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Женщина
Люблю!
Изображение к статье: Экзотические растения для домашнего выращивания
Дом и сад
Изображение к статье: На Netflix вышел драматический сериал «Я не боюсь»
Культура &
Изображение к статье: гранулы в ладонях
Наша Латвия
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео