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В Латвии упростят правила радиационного контроля: части работников больше не понадобятся индивидуальные дозиметры 0 186

Наша Латвия
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: радиация и рентген
ФОТО: BB.LV/AI

Правительство Латвии поддержало изменения в правилах радиационной безопасности, которые отменяют обязательную индивидуальную дозиметрию для работников с низким уровнем риска облучения. Власти считают, что это позволит сократить бюрократическую нагрузку без ущерба для безопасности.

Кабинет министров поддержал подготовленные Министерством климата и энергетики поправки к правилам контроля и учета доз облучения работников, использующих источники ионизирующего излучения.

Главное изменение касается работников категории B — тех, для кого риск профессионального облучения считается низким. Для них больше не будет обязательным постоянный контроль дозы с помощью индивидуальных дозиметров.

В министерстве поясняют, что решение основано на данных последних лет. Анализ показал, что в 2021–2023 годах дозы облучения работников этой категории лишь незначительно превышали естественный радиационный фон и ни разу не достигли установленного предела в 6 миллизивертов в год. За этот же период не было зарегистрировано профессиональных заболеваний, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

Это означает, что для сотрудников с минимальным уровнем риска правила станут проще, однако контроль полностью не исчезнет. Рабочие места по-прежнему будут проверяться, чтобы подтвердить правильность отнесения работников к категории B. Ответственность за такую оценку сохранится за оператором.

Для новых организаций, а также предприятий, начинающих лицензируемую деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, индивидуальная дозиметрия работников категории B в первый год работы останется обязательной. Если результаты покажут более высокий уровень облучения, сотрудника переведут в категорию A, для которой индивидуальный контроль сохранится.

Изменения также затронут командированных работников, студентов и практикантов. Если они выполняют работы в зонах с повышенным уровнем радиационного контроля и относятся к категории A, индивидуальная дозиметрия для них останется обязательной.

Для работников категории A сохраняются и дополнительные меры защиты. В зависимости от характера выполняемой работы могут использоваться специальные дозиметры для контроля облучения глаз или конечностей, если это рекомендуют специалисты по радиационной безопасности или медицинской физике.

Поправки предусматривают и другие изменения. В частности, будет сокращена периодичность мониторинга некоторых рентгеновских установок с более низким уровнем риска, расширен круг специалистов, имеющих право проводить контроль рабочих мест, а требуемый профессиональный стаж для этого уменьшится с пяти до трех лет.

Еще одно нововведение — полный переход на электронный учет доз облучения. Бумажные книжки постепенно уйдут в прошлое: данные будут храниться в электронной базе Центра радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды. Операторы должны будут внести сведения о дозах работников за последние три года, а бумажные документы передать в центр до конца 2028 года.

Поправки также изменяют подход к оценке воздействия радиации на население. Предлагается увеличить допустимое ограничение дозы от одного источника со 100 до 300 микрозивертов в год, сохранив при этом общий предел облучения населения на уровне 1 миллизиверта в год от всех источников вместе.

Если изменения окончательно вступят в силу, система радиационного контроля станет более гибкой: требования будут в большей степени зависеть от реального уровня риска, а не одинаково распространяться на всех работников.

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#Латвия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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