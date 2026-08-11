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В Риге на время праздника отменят плату за проезд и большинство муниципальных парковок 3 3282

Наша Латвия
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: трамвай
ФОТО: LETA

В предстоящие выходные, во время празднования Дня Риги, жители и гости столицы смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом и большинством муниципальных автостоянок. Кроме того, будут организованы дополнительные рейсы на наиболее востребованных маршрутах.

В предстоящие выходные, во время празднования Дня Риги, проезд в общественном транспорте и пользование муниципальными автостоянками в столице будут бесплатными, сообщает ЛЕТА.

Как сообщили в предприятии «Rīgas satiksme», в праздничные дни на большинстве маршрутов будут организованы дополнительные рейсы. Они будут выполняться на автобусных маршрутах № 2, 3, 24, 25, 52 и 53, трамвайном маршруте № 1, а также на троллейбусных маршрутах № 4, 17, 18, 22 и 25.

В ночное время также будут организованы дополнительные рейсы из центра города, чтобы посетители праздника могли удобнее добраться домой после завершения мероприятий.

Муниципальными платными автостоянками Риги, которые обслуживает «Rīgas satiksme», 15 и 16 августа можно будет пользоваться бесплатно.

Исключение составит подземная автостоянка на улице Кришьяня Валдемара, 5а, возле Конгресс-холла, где парковка будет работать по действующим тарифам.

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#Рига #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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