В субботу, 29 августа, в Юрмале отметят праздник Каугури. В течение всего дня район наполнится движением — танцами, уличным искусством, спортивными и творческими мероприятиями.

Гостей встретят сотни танцоров, гигантские куклы, акробаты и артисты цирка, пройдут уличные игры, мастер-классы и соревнования, выступят латвийские и зарубежные музыканты, а завершится праздник масштабным мультимедийным световым шоу с группой Dagamba.

Программа праздника составлена таким образом, чтобы каждый — семьи с детьми, молодежь, взрослые и пожилые люди — смог найти среди многочисленных мероприятий что-то интересное для себя и почувствовать настоящую праздничную атмосферу. Спектакли, перформансы, концерты и различные активности пройдут на улице Таллинас и в ее окрестностях, в Каугурском парке и на пляже Каугурциемса.

Праздник начнется с танца и фестиваля «Jūras bize»

Праздник Каугури откроется в 12:00 на улице Таллинас. Участники танцевального фестиваля «Jūras bize» исполнят латышский народный танец «Es mācēju danci vest».

Выступление 900 танцоров завершится большим общим танцем Каугури, присоединиться к которому предложат и зрителям.

Продолжение фестиваля «Jūras bize» с танцевальными выступлениями и концертами коллективов пройдет на пляже Каугурциемса с 13:00 до 17:40.

Развлечения для всей семьи

С 12:00 до 17:00 на улице Таллинас юных посетителей праздника пригласят испытать радость движения в самых разных активностях. Можно будет подняться по альпинистской стенке, принять участие в веселых эстафетах, а в школе равновесия — попробовать ходить на ходулях и специальных «ведерках», а также покататься на педальных устройствах.

Участники праздника смогут заняться творчеством в мастерских «Объекты движения» и присоединиться к занятиям за большим столом совместного творчества.

Предусмотрена и «Зона покоя и ощущений», где можно будет ненадолго остановиться, отдохнуть, а затем вновь вернуться в праздничное движение.

Сцена движения

На перекрестке улиц Таллинас и Ледургас с 12:30 до 16:00 гостей ждут танцевальные и театрализованные представления.

В 12:30 и 14:45 на сцене появятся гигантские куклы Milzītes с танцевальным представлением. В 12:45 и 15:00 детей пригласят поиграть вместе со сказочными персонажами, а в 14:00 самые маленькие зрители смогут посмотреть спектакль театра «Zīļuks» «Бременские музыканты».

Танцевальная программа продолжится в 13:00 и 15:15 выступлениями исполнителей современного танца. В 13:35 и 15:40 свое мастерство продемонстрируют участники студии «Dance Fitness Jūrmala». Зрители также смогут вместе с танцорами освоить новые движения.

«Поле чудес»

На перекрестке улиц Таллинас и Рупниецибас с 13:00 до 17:00 можно будет увидеть необычные и зрелищные выступления цирковых артистов и акробатов.

В 13:00, 15:10 и 16:15 перед зрителями появится гигантская кукла, которую на праздник привезут артисты из Великобритании.

В 13:45 и 15:50 Рижский цирк представит мини-спектакль с элементами силового искусства и акробатики — двое силачей будут бороться за звание самого сильного и лучшего.

В 14:30 зрителей ждет театрализованное цирковое представление «PantoCirks», наполненное акробатикой, трюками и сюрпризами.

В 14:00 состоится вдохновленный танго акробатический номер, который будет исполнен над землей — на гибком шесте. В 14:15 и 16:00 публике представят шоу на уницикле и жонглирование.

Узбекский плов и «Сцена талантов Юрмалы»

С 12:00 до 17:00 на улице Таллинас будет работать городок информационных палаток Юрмалы, где различные мероприятия предложат учреждения города и друзья Юрмалы.

В рамках сотрудничества Юрмальского самоуправления и посольства Узбекистана в Латвии в празднике примут участие три повара из Узбекистана. Они приготовят три разных вида традиционного узбекского плова.

Жители и гости Юрмалы смогут попробовать блюда и проголосовать за самый вкусный вариант.

Одновременно с 12:30 до 16:00 на большой праздничной сцене свои таланты продемонстрируют юрмальские артисты — танцоры и молодые исполнители, показывая творческое разнообразие города.

Баскетбол 3х3 и почти 100 автомобилей

С 12:00 до 22:00 в Каугурском парке пройдет чемпионат Юрмалы по баскетболу 3х3. С полудня начнутся игры среди детей и молодежи, а вечером соревнования продолжат взрослые.

С 16:00 до 19:00 на участке улицы Таллинас от улицы Ледургас до улицы Маза Нометню состоится автомобильная выставка «LoudJurmala», в которой примут участие почти 100 автомобилей.

Посетители смогут рассмотреть машины, познакомиться с их владельцами, подробнее узнать об автомобилях и сфотографироваться рядом с ними.

Праздничная ярмарка и кафе

С 12:00 до 18:00 будет работать праздничная ярмарка. Здесь можно будет приобрести товары латвийских ремесленников и домашних производителей, сезонные и экологические продукты, а также изделия ручной работы.

За блюда, закуски и сладости будут отвечать выездные кафе, которые продолжат работу до 23:00.

Большие концерты и мультимедийное световое шоу

Вечерняя программа на большой праздничной сцене на улице Таллинас начнется в 17:00 выступлением Максима Бусела с группой.

В 18:30 на сцену выйдет литовский исполнитель Daddy Was A Milkman, в 20:00 выступит популярная латвийская группа Mazais princis, а в 21:30 начнется концерт Fiņķis.

Кульминация праздника запланирована на 22:50. Зрителей ждет масштабное мультимедийное световое шоу вместе с музыкальной группой Dagamba.

Музыка, свет, видео и спецэффекты объединятся в одном представлении, которое станет финальным аккордом праздника Каугури.

После праздника пустят дополнительный транспорт

После завершения мероприятий будет организован дополнительный поезд Слока — Рига, отправляющийся из Слоки в 23:41. Также предусмотрены дополнительные рейсы городских автобусов.

Во время подготовки и проведения праздника в Каугури будут действовать существенные ограничения движения. Водителей просят следить за актуальной информацией.

Посещение всех праздничных мероприятий бесплатное.

Во время праздника будет проводиться фото- и видеосъемка. Полученные материалы могут использоваться для освещения мероприятия и информирования общественности.

Таким образом, 29 августа Каугури на целый день превратятся в большую праздничную площадку: от массового танца 900 участников, цирка, гигантских кукол и семейных развлечений до автомобильной выставки, баскетбола, концертов и дегустации узбекского плова. Финальной точкой насыщенной программы станет ночное мультимедийное шоу Dagamba, которое начнется в 22:50.