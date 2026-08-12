Министерство образования и науки Латвии (IZM) заявило, что не намерено отказываться от предложенных изменений в системе образования, несмотря на критику со стороны политиков, педагогов и родительских организаций. В ведомстве считают реформы необходимыми и рассчитывают реализовать их в соответствии с планом правительства.

Министерство образования и науки Латвии (IZM) не собирается отказываться от анонсированных во второй половине лета изменений в сфере образования. Об этом агентству LETA сообщила советник министра по стратегическим коммуникациям Дайга Рейхмане.

В министерстве пояснили, что реформы были подготовлены в соответствии с Планом действий правительства и установленными сроками его реализации. По мнению IZM, предлагаемые изменения являются продуманными и системно необходимыми. Сейчас они активно обсуждаются и согласовываются с партнерами по коалиции и социальными партнерами, поэтому препятствий для их дальнейшего продвижения и утверждения в правительстве министерство не видит.

В ведомстве подчеркивают, что все предлагаемые изменения вытекают из Плана действий правительства и должны быть реализованы в полном объеме. В настоящее время в повестке министерства нет предложений об их переносе или отмене.

Одним из наиболее спорных предложений остается отмена минимального проходного порога на централизованных экзаменах для получения основного образования. В IZM объясняют инициативу данными Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым только в нескольких странах — Эстонии, Италии и Латвии — учащимся необходимо сдавать централизованный экзамен, чтобы подтвердить получение основного образования и получить возможность продолжить обучение в средней школе.

В министерстве отмечают, что, по выводам ОЭСР, подобные экзамены могут создавать реальные препятствия для дальнейшего образовательного пути школьников.

По итогам прошлого учебного года 818 девятиклассников не смогли получить свидетельство об окончании основной школы, поскольку не сдали хотя бы один централизованный экзамен.

В IZM считают, что сам по себе минимальный проходной балл не гарантирует качество образования. По мнению министерства, он прежде всего приводит к ситуации, когда ученики, испытывающие трудности в учебе, оказываются «застрявшими» в системе без документа об основном образовании.

При этом главным условием получения аттестата останутся положительные годовые оценки.

Еще одна инициатива министерства предусматривает предоставление школам большей свободы в оценке знаний учащихся. Отвечая на вопрос о возможных различиях в требованиях между учебными заведениями, в IZM признают, что неодинаковая строгость оценивания существовала всегда. Министерство рассчитывает, что ответственность за качество образования будут нести руководители школ и органы местного самоуправления.

Ведомство также не намерено переносить реформу на следующий учебный год. В качестве примера в министерстве приводят обсуждение централизованного экзамена по естественным наукам, которое продолжается уже восемь лет без принятия окончательного решения.

В IZM подчеркивают, что консультации с педагогами, школами, самоуправлениями и социальными партнерами ведутся постоянно, а нынешние предложения основаны на результатах этих обсуждений, анализе данных и практическом опыте. Именно поэтому министерство считает необходимым внедрять изменения без дальнейших задержек.

Как ранее сообщало агентство LETA, партнеры по правящей коалиции договорились продолжить работу над совершенствованием системы оценки учебных достижений, однако предупредили, что столь масштабные изменения могут не успеть вступить в силу до начала нового учебного года.

Премьер-министр Андрис Кулберг после заседания коалиции заявил, что времени до 1 сентября остается слишком мало. По его словам, все партнеры согласны с необходимостью совершенствовать систему оценивания, однако столь важные решения нельзя принимать поспешно. Поэтому партии договорились делегировать своих представителей для дальнейшей работы над возможными решениями.

Кулберг подчеркнул, что реформы, затрагивающие школы и педагогов по всей стране, должны внедряться последовательно и быть тщательно подготовлены.

Руководитель фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис также считает, что изменения, которые затронут уже следующий учебный год, необходимо оценивать особенно осторожно, чтобы у школ, учителей и учеников было достаточно времени подготовиться к новым требованиям.

В свою очередь председатель парламентской фракции «Нового Единства» Эдмундс Юревиц заявил, что партия не поддерживает отмену минимального проходного порога на централизованных экзаменах. По его мнению, такой шаг может негативно сказаться на качестве образования.

Таким образом, несмотря на общее согласие внутри коалиции о необходимости совершенствования системы оценивания, дискуссии о конкретных механизмах реформы и сроках их внедрения продолжаются.

Напомним, на прошлой неделе Министерство образования передало на согласование поправки к стандартам основного и общего среднего образования, выделив на их обсуждение всего четыре дня. Поправки предусматривают существенные изменения порядка оценки знаний учащихся, включая правила проведения и оценки централизованных экзаменов.

Профсоюз работников образования и науки Латвии раскритиковал инициативу, заявив, что столь масштабные изменения невозможно качественно оценить за столь короткий срок.

Недовольство выразила и руководитель Латвийской организации родителей Инга Акментиня-Смилдзиня. По ее мнению, решения в сфере образования должны приниматься на основе анализа данных, оценки последствий и широкого обсуждения с представителями отрасли, а не в спешке за несколько недель до начала учебного года.

Министерство образования сохраняет намерение реализовать все предложенные реформы в полном объеме и без отсрочек. Однако внутри коалиции, среди педагогов и родительских организаций продолжаются споры как по содержанию изменений, так и по срокам их внедрения, поэтому окончательные решения еще предстоит принять правительству.