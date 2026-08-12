Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийская Опера распродает эксклюзивные костюмы и аксессуары 0 71

Наша Латвия
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: зал оперы

В субботу, 15 августа, после летнего перерыва Латвийская национальная опера откроет свои двери для зрителей, представив оперные и балетные постановки с неожиданной стороны. В честь 825-летия Риги в этот день с 12:00 до 17:00 в кассе театра впервые пройдет распродажа костюмов, аксессуаров и реквизита.

На распродаже посетители смогут приобрести разнообразные мужские и женские костюмы, отдельные элементы костюмов, аксессуары и реквизит, созданные для постановок Латвийской национальной оперы и балета.

Многие из этих предметов уникальны и существуют в единственном экземпляре. Для каждой новой постановки создается множество костюмов, элементов реквизита и других сценических изделий. Когда спектакль покидает репертуар, часть предметов используется повторно, а другие могут обрести новую жизнь за пределами сцены.

Распродажа дает возможность приобрести необычную вещь с особой историей — частицу прошлого Латвийской национальной оперы и балета.

К продаже предлагаются костюмы, аксессуары и реквизит из следующих постановок:

«Летучий голландец» (художник по костюмам Криста Виндберга-Аузниеце), «Хроника разврата» (художник по костюмам Яши), «Турайдская Роза» (художник по костюмам Йоланта Римкуте), «Тангейзер» (художник по костюмам Киммо Вискари), «Опасные связи» (художник по костюмам Кристине Юрьяне), «Волшебство» (художник по костюмам Кристине Пастернака), «Бал-маскарад» (художник по костюмам Наталия Янсоне), «Евгений Онегин» (костюмы Amoralle), «Валентина» (художник по костюмам Иева Юрьяне), «Риголетто» (художник по костюмам Лиене Добрая).

Также можно будет приобрести концертный наряд, в котором выступала Кристине Ополайс, и другие костюмы, аксессуары и реквизит. Оплату можно произвести наличными или банковской картой.

×
Читайте нас также:
#история #Латвия #искусство #театр #культура #музыка
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Auto Union Type C
Изображение к статье: Хлеб со сниженной ставкой НДС Эксклюзив!
Изображение к статье: Мама с ребенком в поликлинике
Изображение к статье: Косули

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сильная жара привела к частичному высыханию озера возле замка Чиддингстоун
Lifenews
Изображение к статье: новобранцы в строю
Наша Латвия
Изображение к статье: Затмение Иконка видео
Техно
Изображение к статье: 6 возможных причин, почему кот постоянно мяукает
Люблю!
Изображение к статье: АЭС Гравлин
В мире
Изображение к статье: граница Литвы
В мире
Изображение к статье: Сильная жара привела к частичному высыханию озера возле замка Чиддингстоун
Lifenews
Изображение к статье: новобранцы в строю
Наша Латвия
Изображение к статье: Затмение Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео