В субботу, 15 августа, после летнего перерыва Латвийская национальная опера откроет свои двери для зрителей, представив оперные и балетные постановки с неожиданной стороны. В честь 825-летия Риги в этот день с 12:00 до 17:00 в кассе театра впервые пройдет распродажа костюмов, аксессуаров и реквизита.

На распродаже посетители смогут приобрести разнообразные мужские и женские костюмы, отдельные элементы костюмов, аксессуары и реквизит, созданные для постановок Латвийской национальной оперы и балета.

Многие из этих предметов уникальны и существуют в единственном экземпляре. Для каждой новой постановки создается множество костюмов, элементов реквизита и других сценических изделий. Когда спектакль покидает репертуар, часть предметов используется повторно, а другие могут обрести новую жизнь за пределами сцены.

Распродажа дает возможность приобрести необычную вещь с особой историей — частицу прошлого Латвийской национальной оперы и балета.

К продаже предлагаются костюмы, аксессуары и реквизит из следующих постановок:

«Летучий голландец» (художник по костюмам Криста Виндберга-Аузниеце), «Хроника разврата» (художник по костюмам Яши), «Турайдская Роза» (художник по костюмам Йоланта Римкуте), «Тангейзер» (художник по костюмам Киммо Вискари), «Опасные связи» (художник по костюмам Кристине Юрьяне), «Волшебство» (художник по костюмам Кристине Пастернака), «Бал-маскарад» (художник по костюмам Наталия Янсоне), «Евгений Онегин» (костюмы Amoralle), «Валентина» (художник по костюмам Иева Юрьяне), «Риголетто» (художник по костюмам Лиене Добрая).

Также можно будет приобрести концертный наряд, в котором выступала Кристине Ополайс, и другие костюмы, аксессуары и реквизит. Оплату можно произвести наличными или банковской картой.