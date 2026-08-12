Первая декада августа в Латвии выдалась немного теплее климатической нормы, но значительно суше. В среднем по стране выпало лишь две трети обычного количества осадков, хотя различия между регионами оказались весьма заметными.

Средняя температура воздуха в Латвии за первые десять дней августа составила +18,5 градуса, что на 0,3 градуса выше климатической нормы. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самым прохладным днем оказался 10 августа, когда в Мадоне температура опустилась до +8 градусов. Самая высокая температура была зарегистрирована 5 августа в Елгавском крае — воздух прогрелся до +31 градуса.

При этом начало месяца оказалось заметно суше обычного. В среднем по стране выпало 14,8 миллиметра осадков, что составляет лишь 68% климатической нормы.

Однако распределение дождей было крайне неравномерным. Если в Вичаках Вентспилсского края выпало всего 3 миллиметра осадков, то в Пиедруе Краславского края — 40,5 миллиметра.

Это означает, что погодные условия существенно различались даже внутри небольшой по площади страны: в одних районах сохранялась сухая погода, тогда как в других дожди были значительно интенсивнее.

По данным синоптиков, за последний месяц показатель засушливости и увлажненности по всей Латвии оставался в пределах нормы. Вместе с тем при оценке за трехмесячный период в отдельных районах Курземе по-прежнему сохраняются признаки избыточного увлажнения.

Средняя относительная влажность воздуха в первой декаде августа составила 76%. Самые сухие условия наблюдались в Риге (69%), а наиболее влажные — в Колке (82%).

Самые сильные порывы ветра были зафиксированы 10 августа в Вентспилсе, где их скорость достигала 21,2 метра в секунду.