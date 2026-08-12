Если в ближайшие недели вы заметите рядом с линиями электропередачи низко летящий вертолет или дрон, поводов для беспокойства нет. Компания Sadales tīkls начала сезон плановых проверок воздушных линий электросетей, используя современную авиационную технику.

Компания Sadales tīkls продолжает сезон регулярных проверок воздушных линий электропередачи. Для обследования электросетей используются дроны и вертолеты. Современные технологии позволяют получать точную информацию о техническом состоянии инфраструктуры и своевременно планировать необходимые работы по ее обслуживанию.

Регулярные проверки являются важной частью эксплуатации электросетей. Во время обследований специалисты оценивают техническое состояние линий, выявляют потенциальные риски и проверяют соответствие инфраструктуры требованиям безопасности. Полученные данные анализируются в режиме реального времени, что позволяет быстро обнаруживать отклонения и оперативно принимать решения о проведении ремонта или профилактических работ.

Комплексный анализ информации помогает точнее оценивать состояние электросетей и эффективнее планировать инвестиции в их развитие.

Своевременное обнаружение повреждений позволяет предотвратить возможные аварии, снизить риск незапланированных отключений электроэнергии и повысить надежность электроснабжения. В результате жители получают более качественное электроснабжение, а обслуживание сетей становится более современным, точным и основанным на данных.

Дроны используются не только во время плановых проверок по заранее определенным маршрутам. Их также применяют после штормов и других природных явлений, повредивших электросети. Это позволяет быстрее находить места повреждений и оперативнее восстанавливать электроснабжение.

В связи с растущим интересом общества к использованию беспилотников Sadales tīkls обращает внимание жителей на то, как отличить свои дроны от других.

Как распознать дрон Sadales tīkls

дрон летает только вдоль трасс линий электропередачи и в пределах их охранной зоны;

используются квадрокоптеры с четырьмя пропеллерами;

пилот всегда находится в пределах прямой видимости дрона (на расстоянии до одного километра);

оператор является сотрудником Sadales tīkls или официальным партнером компании;

сотрудник находится в рабочей одежде и по требованию может предъявить служебное удостоверение или документ, подтверждающий выполнение работ.

Маршруты плановых полетов размещены на сайте Sadales tīkls. Владельцы земельных участков, над которыми будут проходить полеты, заранее получат уведомление по SMS или электронной почте, если указали свои контактные данные в клиентском портале e-st.lv.

При внеплановых обследованиях, например после сильного шторма, информация о маршрутах полетов на сайте не публикуется. Однако и в таких случаях действуют те же правила идентификации дронов и сотрудников компании.

В компании подчеркивают, что использование дронов и вертолетов — это обычная часть обслуживания электросетей. Жителей просят с пониманием относиться к таким полетам: они помогают вовремя выявлять неисправности, предотвращать аварии и обеспечивать бесперебойное электроснабжение по всей Латвии.