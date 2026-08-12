Как известно, с 1-го июля в Латвии действует, как его окрестили сами авторы, налоговый эксперимент — с 21% до 12% сроком на год снижена ставка НДС на хлеб, молоко, куриные яйца и куриное мясо. В преддверии выборов одна из правящих политических сил вышла с инициативой о том, чтобы снизить НДС и на другие базовые продукты.

«Казалось бы, отличная новость! Потребитель потирает руки в ожидании подешевевшего молока и хлеба, политики рапортуют о заботе о народе. Но, как это часто бывает с налоговыми реформами, дьявол кроется в деталях, - поясняет бухгалтер, экономист Дмитрий Зайцев. Эта медаль имеет две абсолютно разные стороны: для обычного похода в супермаркет это безусловный плюс, а вот для латвийского общепита — очередной скрытый удар «под дых». Разбираемся, почему так произошло.

Магазинная идиллия: честный плюс для кошелька

Для конечного покупателя в магазине математика простая и приятная. Вы приходите к полке, видите базовый продукт, и если торговые сети не решат «компенсировать» разницу своей маржой, цена падает.

Магазин здесь выступает лишь транзитным пунктом: купил у крестьянина/поставщика, добавил наценку, продал вам. Снижение НДС снижает конечную стоимость корзины. В выигрыше все: люди тратят меньше, оборот магазинов за счет объемов растет. Красота? Да, но только пока мы не заглянем в окна соседнего кафе.

Ресторанный тупик: как разница в ставках «съедает» оборотные средства

А теперь перенесемся на кухню любого латвийского ресторанчика или кафе. Для общепита продукты — это сырье. И вот здесь начинается экономическая магия со знаком минус, которая бьет по оборотным средствам бизнеса. В Латвии для ресторанных услуг (самого обслуживания и готовых блюд) ставка НДС остается стандартной — 21%. И вот что происходит с бухгалтерией заведения, когда НДС на исходные продукты падает до 12%: • Раньше (21% на входе / 21% на выходе): Ресторан покупал условное мясо и овощи с НДС 21%. Этот «входящий» НДС шел в зачет. Когда клиент покупал готовое блюдо, ресторан платил государству НДС 21% с продаж, но вычитал из него те самые 21%, что уже заплатил за продукты. Баланс был ровным. • Теперь (12% на входе / 21% на выходе): Ресторан покупает продукты с пониженным НДС 12%. Соответственно, «входящий» НДС, который можно вернуть или пустить в зачет, становится меньше. Но продавать готовое блюдо гостю ресторан обязан всё так же — с НДС 21%. В чем подвох? Разница между 21% (которые нужно отдать государству с продажи) и 12% (которые можно зачесть с покупки продуктов) резко увеличивается. Это означает, что «живых» денег в виде налога общепит теперь должен перечислять в бюджет больше и быстрее. Вместо того чтобы эти деньги крутились в бизнесе — шли на выплату зарплат, закупку новых партий, оплату счетов за электричество — они «вымываются» из оборота в виде возросшего налогового обязательства.

Итог: одной рукой лечим, другой — калечим

Снижение НДС на продукты до 12% — прекрасный инструмент для поддержки покупательской способности в магазинах. Но без зеркального снижения НДС на услуги общепита (хотя бы на те же 12%, о чем ресторанная отрасль Латвии умоляет правительство уже не первый год) эта реформа превращается в скрытый налог на рестораторов. Кафе и рестораны не могут просто поднять цены еще на 10%, чтобы компенсировать кассовый разрыв — люди просто перестанут ходить есть вне дома. В итоге общепит снова оказывается в ситуации, когда правила игры меняются, а расплачиваться приходится собственными оборотными средствами, которых после кризисов последних лет и так почти не осталось.