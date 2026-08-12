Достаточно ли ID-карты, чтобы отвести ребенка на обследование? Как показывает практика — нет. Даже если у родителя и ребенка одинаковая фамилия, медицинское учреждение может потребовать документы, подтверждающие родство. Разбираемся, какие документы нужно иметь при себе, чтобы не получить отказ.

В редакцию bb.lv обратилась читательница:

«Я была записана с ребенком на обследование. При себе были только моя ID-карта и ID-карта ребенка. Фамилия у нас одинаковая. Но в оказании услуги нам отказали, поскольку родство не удалось подтвердить. Теперь придется заново записываться и на обследование, и к врачу. Какие правила действуют в Латвии?»

Как выяснилось, даже одинаковая фамилия родителя и ребенка не является подтверждением родства. В некоторых случаях этого недостаточно, чтобы получить медицинскую услугу.

Если у родителей и ребенка разные фамилии, это также не ограничивает права матери или отца представлять интересы ребенка. Однако при обращении в медицинское учреждение необходимо подтвердить, что человек действительно является законным представителем несовершеннолетнего.

Это связано с требованиями Закона о правах пациентов Латвии. Лечение ребенка младше 14 лет допускается только с согласия его законного представителя, который должен быть проинформирован о предстоящем лечении.

Законными представителями ребенка считаются родители, указанные в свидетельстве о рождении. Поскольку медицинские работники обычно не знают родителей лично, они вправе попросить документы, подтверждающие родство. Это особенно важно, если ребенку предстоит вакцинация, операция или другая медицинская процедура.

Кроме того, при регистрации в медицинском учреждении пациент или его представитель по требованию медработника должны предъявить документ, удостоверяющий личность. Это необходимо как для оформления медицинской документации, так и для соблюдения требований по защите персональных данных.

Таким образом, ребенка до 14 лет может сопровождать и давать согласие на лечение любой из родителей либо уполномоченное им лицо.

Какие документы нужно иметь при себе

При посещении медицинского учреждения с одним из родителей необходимо предъявить один из следующих комплектов документов:

Вариант 1:

свидетельство о рождении ребенка, в котором указан родитель;

паспорт или ID-карту родителя.

Вариант 2:

паспорт или ID-карту ребенка;

паспорт родителя, в котором есть запись о ребенке.

Важно помнить, что если у родителя есть только ID-карта, а сведения о ребенке отсутствуют (в латвийских ID-картах они не указываются), медицинское учреждение вправе отказать в оказании услуги. Поэтому, чтобы избежать неприятных ситуаций, переноса обследований и повторной записи к врачу, специалисты рекомендуют всегда брать с собой свидетельство о рождении ребенка, даже если у родителя и ребенка одинаковые фамилии.

Если ребенка сопровождает не родитель, а, например, бабушка, дедушка, совершеннолетний брат, сестра или другой родственник, одного документа, удостоверяющего личность, недостаточно. Такой человек должен иметь при себе нотариально удостоверенную доверенность (или иную оформленную в установленном законом порядке доверенность) от одного из законных представителей ребенка, предоставляющую право представлять интересы несовершеннолетнего в медицинском учреждении. Также необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность сопровождающего. Если медицинское вмешательство требует согласия законного представителя, без соответствующей доверенности медицинское учреждение вправе отказать в оказании услуги (за исключением случаев неотложной медицинской помощи).

Что взять с собой в медицинское учреждение

Если ребенка сопровождает мама или папа:

ID-карту или паспорт родителя;

свидетельство о рождении ребенка (рекомендуется всегда иметь при себе) или паспорт родителя с записью о ребенке;

ID-карту или паспорт ребенка (если имеется).

Если ребенка сопровождают бабушка, дедушка или другой родственник: