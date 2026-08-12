К выходным в Латвии заметно потеплеет — местами температура воздуха приблизится к +30 градусам. Однако уже на следующей неделе летняя жара вновь отступит, а вместе с более прохладной погодой вернутся дожди.

После сравнительно прохладных дней в Латвии ожидается очередная волна тепла. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет максимума в выходные.

В ближайшие дни сохранится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается — лишь местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет слабым или умеренным, западного и юго-западного направлений.

В четверг воздух прогреется до +19…+23 градусов, в пятницу — до +20…+26 градусов. Самыми теплыми станут выходные, когда в отдельных районах страны температура приблизится к +30 градусам.

Постепенно будут становиться теплее и ночи. Если в четверг на рассвете ожидается +7…+11 градусов, то к воскресенью минимальная температура повысится до +14…+18 градусов. На морском побережье ночью будет немного теплее.

Для тех, кто планирует отдых на природе или у воды, самые благоприятные условия ожидаются именно в выходные. При этом синоптики не прогнозируют продолжительной жары.

Уже в начале следующей недели температура снова снизится. В большинстве дней столбики термометров будут показывать +18…+23 градуса, а местами вновь пройдут дожди.

Таким образом, предстоящие выходные, вероятно, станут самыми теплыми днями ближайшего времени, после чего погода вновь вернется к более умеренному летнему характеру.