В среду в отдельных районах Латвии ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер, однако вечером облаков станет меньше, что повысит шансы увидеть частичное солнечное затмение. В Риге максимальная фаза наступит незадолго до захода солнца.

В среду погода в Латвии будет переменчивой. По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди возможны главным образом в Видземе, Латгале и Селии, тогда как в остальной части страны солнце будет периодически выглядывать из-за облаков.

Днем воздух прогреется до +17…+21 градуса, а западный и северо-западный ветер местами усилится в порывах до 9–14 метров в секунду.

В Риге также не исключен кратковременный дождь, однако к вечеру облачность уменьшится. Максимальная температура в столице составит около +20 градусов.

Именно вечер обещает стать главным событием дня. По всей территории Латвии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение, которое астрономы называют одним из самых впечатляющих за последние годы.

Во время максимальной фазы Луна закроет до 80% диаметра Солнца, поэтому при благоприятной погоде затмение будет хорошо заметно практически по всей стране.

В Риге затмение начнется в 20:06, максимальной фазы достигнет в 20:57, а уже в 21:11 Солнце зайдет за горизонт. В восточных районах Латвии максимум затмения практически совпадет с закатом, тогда как на западе страны между этими событиями пройдет около 20 минут.

Для наблюдений лучше выбрать место с открытым видом на западный горизонт. Именно там перед закатом будет находиться Солнце.

Астрономы также напоминают о правилах безопасности. Смотреть на Солнце без специальных защитных фильтров нельзя даже во время частичного затмения — это может привести к серьезному повреждению зрения. Для наблюдений рекомендуется использовать сертифицированные солнечные фильтры или безопасные способы проекции изображения.

Частичное затмение смогут увидеть жители практически всей Европы, тогда как в узкой полосе, проходящей через Испанию и Исландию, оно будет полным. Для Латвии это особенно редкое явление: последнее полное солнечное затмение здесь наблюдалось в 1954 году, а следующее ожидается лишь в 2142 году.