В четверг в Латвии ожидается преимущественно сухая погода — лишь местами возможен небольшой кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Облачность будет небольшой и переменной, более облачная погода ожидается в Курземе. Ветер будет дуть с запада, от слабого до умеренного.

Ночью температура воздуха составит +7…+11 градусов, на побережье — до +16 градусов. Днём воздух прогреется до +19…+23 градусов.

В Риге 13 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер. Минимальная температура ночью — от +11 градусов на юге города до +16 градусов на севере; во второй половине дня воздух прогреется до +21…+22 градусов.