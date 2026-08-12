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Синоптики не удивили прогнозом на завтра 0 74

Наша Латвия
Дата публикации: 12.08.2026
LETA
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В четверг в Латвии ожидается преимущественно сухая погода — лишь местами возможен небольшой кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Облачность будет небольшой и переменной, более облачная погода ожидается в Курземе. Ветер будет дуть с запада, от слабого до умеренного.

Ночью температура воздуха составит +7…+11 градусов, на побережье — до +16 градусов. Днём воздух прогреется до +19…+23 градусов.

В Риге 13 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер. Минимальная температура ночью — от +11 градусов на юге города до +16 градусов на севере; во второй половине дня воздух прогреется до +21…+22 градусов.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #август #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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