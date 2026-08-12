В 10-х классах рижских муниципальных школ в настоящее время еще есть 187 свободных мест, сообщили в Рижской думе.

Претенденты могут подать заявление лично в выбранной школе или отправив заявление, подписанное надежной электронной подписью, на адрес электронной почты школы. Чтобы узнать актуальную информацию о свободных местах, самоуправление призывает связываться с соответствующей школой.

Свободные места есть в 21 учебном заведении - Рижской 9-й, 13-й, 25-й, 31-й, 33-й, 51-й, 71-й, 80-й, 88-й, 92-й, 95-й, 96-й средних школах, Рижской литовской, Ринужской, Украинской средних школах, средней школе Рейнхольда Шмелинга, средней школе Оствалда, на музыкальном направлении Рижской 45-й средней школы, в Рижской Зиепниеккалнской средней школе, Рижской средней школе Аркадии и Рижской Имантской средней школе.

Свободными считаются те места, на которые в электронной системе приема нет активных заявок. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы.

Прием в 10-е классы будет продолжаться до тех пор, пока на соответствующих образовательных программах будут доступны свободные места.

На данный момент в 10-е классы столичных учебных заведений приняты 3926 претендентов, а 69 претендентов подтвердили приглашения.

Продолжается прием и в профессиональные учебные заведения, поэтому идет поток претендентов между учебными заведениями, что влияет на продвижение очередей на зачисление и в школах Рижского самоуправления.

В общей сложности приглашения были отправлены 4944 уникальным претендентам, или 93% от всех претендентов.

Уже сообщалось, что в этом году на обучение в 10-х классах рижских учебных заведений подали заявки 5332 школьника. В этом году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 средних школах, в том числе в шести государственных гимназиях, обеспечив в общей сложности до 4500 мест для школьников.